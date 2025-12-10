$42.180.11
Фигуранты дела "Мидас" посещали офис ГБР

Киев • УНН

 • 830 просмотра

ГБР подтвердило, что фигуранты дела "Мидас" посещали офис Бюро, а сотрудники осмотрели телефон следователя и его переписку с участником преступной группы. Переписка, имеющая исключительно рабочий характер, зафиксирована в материалах уголовного производства.

Фигуранты дела "Мидас" посещали офис ГБР

В Государственном бюро расследований подтвердили, что фигуранты дела "Мидас" посещали офис Бюро. Начальник Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности, посвященного разоблачениям НАБУ коррупции в сфере энергетики, заявил, что сотрудники Бюро осмотрели один телефон следователя и его переписку с участником преступной группы, передает УНН

Мы установили, и мы основательно информировали председателя временной следственной комиссии в своем письме, мы установили факт посещения членами преступной группы, разоблаченных коллегами из НАБУ, помещения ГБР и цель этого посещения, и нашего сотрудника, а также его руководителя подразделения, потому что это следователь, который осуществлял досудебное расследование в отдельном уголовном производстве и его руководитель 

- сказал Мирковец. 

По его словам, "в подтверждение своих намерений и действительности того, что состоялась такая встреча, они даже предоставили для осмотра мобильный телефон, в котором зафиксирована переписка с участником преступной группы, которая носит исключительно рабочий характер". 

Эта переписка содержится в материалах нашего уголовного производства 

- добавил Мирковец. 

Напомним 

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Павел Башинский

