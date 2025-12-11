Бывший чиновник времен Януковича "заработал" на сделке с прокурорами САП и строит курорт на Закарпатье - экс-прокурор

Владислав Каськив

Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий обнародовал данные о резонансной сделке, которую 5 июля 2024 года утвердил Высший антикоррупционный суд. Речь идет о договоренности между прокурорами САП и шестью подозреваемыми, среди которых бывший чиновник правительства Януковича Владислав Каськив и его окружение. Об этом он написал в своем ТГ-канале, сообщает УНН.

Детали

По данным стороны обвинения, в 2011 году, работая в ГП "Государственная инвестиционная компания", группа лиц завладела 259,2 млн грн государственных средств. На эти деньги были скуплены земельные участки в Воловецкой и Пилипецкой общинах — фактически, способ легализации средств под проект горнолыжного курорта на Боржаве. В то время эта сумма равнялась 32,4 млн долларов (по курсу 8 грн/долл.).

В рамках соглашения с прокурорами САП подозреваемые согласились компенсировать государству те же 259,2 млн грн, но уже в актуальном курсе. Это примерно 6,3 млн долларов (курс 41 грн/долл.).

То есть разница составила около 24 млн долларов, которые остались в плюсе у подозреваемых.

Арестованные 494 земельных участка по соглашению должны были передаться в АРМА для продажи.

АРМА несколько раз безуспешно выставляла эти участки на продажу, но покупателей якобы не находилось. Теперь же с 15 декабря 2025 года участки снова выходят на аукционы. Стартовая цена всех лотов вместе всего 173 млн грн.

То есть, если сейчас люди, связанные с Каськивым, приобретут эти земельные участки на торгах, то путем несложных расчетов мы получим чуть более 800 млн грн чистой прибыли от преступной деятельности, которая остается в кармане дельцов - отмечает Броневицкий.

Этой разницы должно хватить, чтобы полностью достроить курорт, добавляет экс-прокурор.

Это уже не первое резонансное соглашение, которое вызывает вопросы относительно эффективности руководства САП, подчеркивает Броневицкий.

Напомним, Станислав Броневицкий уволился из Специализированной антикоррупционной прокуратуры после того, как ее руководитель Александр Клименко заключил соглашение о признании виновности с бизнесменом Борисом Кауфманом.

Броневицкий был процессуальным руководителем по делу о завладении одесским аэропортом - одному из самых резонансных дел о захвате стратегических активов. По мнению экс-прокурора, соглашение между Клименко и Кауфманом было кулуарным и незаконным: бизнесмен, по его словам, компенсировал государству лишь половину нанесенного ущерба и при этом сохранил контрольную орбиту влияния на аэропорт, который должен был быть возвращен общине Одессы.

Эта история, по убеждению Броневицкого, стала симптомом системной проблемы САП: когда соглашения, которые должны восстанавливать справедливость, фактически превращаются в способ минимизировать ответственность и сохранить активы за подозреваемыми.

Отдельную дискуссию среди экспертов вызывает практика, когда средства, полученные САП в результате соглашений, передаются не непосредственно воинским частям или бригадам, а частным благотворительным фондам. По данным СМИ, речь идет ориентировочно о 3 млрд грн, которые САП направила в такие структуры "на нужды ВСУ".

В профессиональной среде это порождает ряд вопросов. Прежде всего, почему ресурсы, полученные в результате уголовных производств, не передаются государству, а если уж они передаются на ВСУ, то почему не конкретным боевым подразделениям, которые могут прозрачно подтвердить потребности и получение помощи. Вместо этого средства оказываются в частных фондах, которые не обязаны отчитываться публично и могут оставлять себе долю от перечисленных средств.

