Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника
Киев • УНН
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на задержание прокурора Корюковской окружной прокуратуры Черниговской области за взятку в 2500 долларов. Он подчеркнул неотвратимость наказания, обещая подозрение, увольнение, следствие и суд без каких-либо оправданий.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко резко отреагировал на задержание в Черниговской области прокурора на взятке. Он подчеркнул, что взяточничество не имеет оправданий, поэтому слушать "версии" или искать оправданий не будет - далее будет подозрение, увольнение, следствие и суд, передает УНН.
Сегодня под процессуальным руководством прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора следователями ГБР задержан прокурор Корюковской окружной прокуратуры Черниговской области. Он задержан после получения неправомерной выгоды в размере 2 500 долларов за "решение вопроса", как старшим группы прокуроров, о закрытии уголовного производства и дальнейшее согласование его законности
По его словам, факты зафиксированы, деньги изъяты, а прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные обыски.
Говорил и повторяю сейчас, в первую очередь для всей системы: Прокурор, как сапер, не имеет права на ошибку и даже соблазн. Его честь - это опора для других. Прокурор, который продал закон, предал все, что должно быть святым, он предал меня, как Генерального прокурора. Те, кто даже задумался о том, чтобы взять взятку, не мои коллеги. Они - мои враги. Я не буду никого прикрывать. Я не буду искать смягчающих обстоятельств. Я не буду слушать "версии". Есть факт. Есть деньги. Есть задержание. Далее будет подозрение, увольнение, следствие и суд. И так будет с каждым, кто путает прокуратуру с личным кошельком
