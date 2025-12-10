Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 3978 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 11088 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 13090 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 15045 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 13467 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 23060 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16902 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27443 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42347 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41726 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
90%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 23363 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 22693 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 13404 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 15924 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 6984 просмотра
публикации
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 6454 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 23060 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 38237 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 72246 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53698 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрюс Кубилиус
Кир Стармер
Геннадий Труханов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 3662 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 4602 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 4680 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 7054 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 22730 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ЧатГПТ
Отопление

Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на задержание прокурора Корюковской окружной прокуратуры Черниговской области за взятку в 2500 долларов. Он подчеркнул неотвратимость наказания, обещая подозрение, увольнение, следствие и суд без каких-либо оправданий.

Не буду слушать "версии" и прикрывать: Генпрокурор Кравченко резко отреагировал на задержание прокурора-взяточника

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко резко отреагировал на задержание в Черниговской области прокурора на взятке. Он подчеркнул, что взяточничество не имеет оправданий, поэтому слушать "версии" или искать оправданий не будет - далее будет подозрение, увольнение, следствие и суд, передает УНН.

Сегодня под процессуальным руководством прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора следователями ГБР задержан прокурор Корюковской окружной прокуратуры Черниговской области. Он задержан после получения неправомерной выгоды в размере 2 500 долларов за "решение вопроса", как старшим группы прокуроров, о закрытии уголовного производства и дальнейшее согласование его законности

- сообщил Кравченко.

По его словам, факты зафиксированы, деньги изъяты, а прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные обыски.

Говорил и повторяю сейчас, в первую очередь для всей системы: Прокурор, как сапер, не имеет права на ошибку и даже соблазн. Его честь - это опора для других. Прокурор, который продал закон, предал все, что должно быть святым, он предал меня, как Генерального прокурора. Те, кто даже задумался о том, чтобы взять взятку, не мои коллеги. Они - мои враги. Я не буду никого прикрывать. Я не буду искать смягчающих обстоятельств. Я не буду слушать "версии". Есть факт. Есть деньги. Есть задержание. Далее будет подозрение, увольнение, следствие и суд. И так будет с каждым, кто путает прокуратуру с личным кошельком

- резюмировал Кравченко.

Генпрокурор Кравченко: прокуратура обжалует приговор экс-сотруднику прокуратуры Молочному из-за слишком мягкого наказания02.12.25, 11:51 • 2770 просмотров

Ранее

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров и освобождении 66 от административных должностей после проверки обоснованности предоставления статуса инвалидности. В суд направлено еще одно дело о фейковой инвалидности прокурора, который незаконно получал пенсию.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП