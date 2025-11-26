"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа

Після ухвалення Генеральним прокурором України Русланом Кравченко рішення про проведення перевірки обґрунтованості надання статусу інвалідності з органів прокуратури звільнено 74 прокурорів, ще 66 прокурорів увільнено з адміністративних посад. Кілька справ уже в суді, і наразі скеровано на судовий розгляд ще одну справу про фейкову інвалідність прокурора, повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко у середу, пише УНН.

Деталі

"Відповідальність не знає винятків. Питання справедливості не терпить "потім". А відповідальність не знає статусів, посад і винятків", - зазначив Кравченко.

І додав: "Це не просто моя позиція як Генерального прокурора. Це принцип, без якого неможливо відновити довіру й навести лад у системі".

Довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою. Хтось не хотів помічати проблему. Хтось вважав її "дрібною". Хтось користувався можливістю. Моя позиція інша, розібратися і прийняти зважено справедливе рішення. Саме тому одразу після мого призначення усі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до КДКП - повідомив Кравченко.

З його слів, "результати ми вже бачимо":

74 прокурори звільнені з органів прокуратури;

66 - увільнені з адміністративних посад;

290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.

"І тут необхідно зазначити, що не дивлячись на очікування суспільства жорстких і різких кроків, ми розбираємося з кожним випадком окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворювання, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом", - зауважив Генпрокурор.

Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не вирішиться Був злочин, буде і вирок. Кілька справ уже в суді, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області. І тепер ще один прокурор відповідатиме перед судом - наголосив Кравченко.

Генпрокурор розповів, що після восьми років роботи слідчим у Черкасах фігурант у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. "І паралельно "оформив" собі інвалідність", - вказав він.

"Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому ІІ групу із "втратою 80% працездатності". П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави. У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри. Тепер суд", - зазначив Кравченко.

"І це про чесність, яка починається всередині самої системи. Працюємо далі", - підсумував Генпрокурор.

Доповнення

Станом на середину вересня Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності та 56 прокурорів з адміністративних посад після перевірки. На розгляді тоді перебувало 228 дисциплінарних скарг.

15 липня повідомлялось, що Генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про направлення понад 300 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

30 липня прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності.