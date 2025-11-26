"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
Київ • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів та увільнення 66 з адміністративних посад після перевірки обґрунтованості надання статусу інвалідності. До суду скеровано ще одну справу про фейкову інвалідність прокурора, який незаконно отримував пенсію.
Після ухвалення Генеральним прокурором України Русланом Кравченко рішення про проведення перевірки обґрунтованості надання статусу інвалідності з органів прокуратури звільнено 74 прокурорів, ще 66 прокурорів увільнено з адміністративних посад. Кілька справ уже в суді, і наразі скеровано на судовий розгляд ще одну справу про фейкову інвалідність прокурора, повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко у середу, пише УНН.
Деталі
"Відповідальність не знає винятків. Питання справедливості не терпить "потім". А відповідальність не знає статусів, посад і винятків", - зазначив Кравченко.
І додав: "Це не просто моя позиція як Генерального прокурора. Це принцип, без якого неможливо відновити довіру й навести лад у системі".
Довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою. Хтось не хотів помічати проблему. Хтось вважав її "дрібною". Хтось користувався можливістю. Моя позиція інша, розібратися і прийняти зважено справедливе рішення. Саме тому одразу після мого призначення усі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до КДКП
З його слів, "результати ми вже бачимо":
- 74 прокурори звільнені з органів прокуратури;
- 66 - увільнені з адміністративних посад;
- 290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.
"І тут необхідно зазначити, що не дивлячись на очікування суспільства жорстких і різких кроків, ми розбираємося з кожним випадком окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворювання, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом", - зауважив Генпрокурор.
Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не вирішиться Був злочин, буде і вирок. Кілька справ уже в суді, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області. І тепер ще один прокурор відповідатиме перед судом
Генпрокурор розповів, що після восьми років роботи слідчим у Черкасах фігурант у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. "І паралельно "оформив" собі інвалідність", - вказав він.
"Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому ІІ групу із "втратою 80% працездатності". П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави. У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри. Тепер суд", - зазначив Кравченко.
"І це про чесність, яка починається всередині самої системи. Працюємо далі", - підсумував Генпрокурор.
Доповнення
Станом на середину вересня Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності та 56 прокурорів з адміністративних посад після перевірки. На розгляді тоді перебувало 228 дисциплінарних скарг.
15 липня повідомлялось, що Генпрокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про направлення понад 300 прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.
30 липня прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності.