"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело

После принятия Генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко решения о проведении проверки обоснованности предоставления статуса инвалидности из органов прокуратуры уволены 74 прокурора, еще 66 прокуроров освобождены от административных должностей. Несколько дел уже в суде, и сейчас направлено на судебное рассмотрение еще одно дело о фейковой инвалидности прокурора, сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко в среду, пишет УНН.

Детали

"Ответственность не знает исключений. Вопрос справедливости не терпит "потом". А ответственность не знает статусов, должностей и исключений", - отметил Кравченко.

И добавил: "Это не просто моя позиция как Генерального прокурора. Это принцип, без которого невозможно восстановить доверие и навести порядок в системе".

Долгие годы тема прокуроров с фейковыми инвалидностями была табуированной. Кто-то не хотел замечать проблему. Кто-то считал ее "мелкой". Кто-то пользовался возможностью. Моя позиция другая, разобраться и принять взвешенное справедливое решение. Именно поэтому сразу после моего назначения все прокуроры со статусом инвалидности были направлены на комплексную проверку в КДКП - сообщил Кравченко.

По его словам, "результаты мы уже видим":

74 прокурора уволены из органов прокуратуры;

66 - освобождены от административных должностей;

290 дисциплинарных производств находятся на рассмотрении.

"И здесь необходимо отметить, что несмотря на ожидания общества жестких и резких шагов, мы разбираемся с каждым случаем отдельно, ведь в органах прокуратуры годами работают люди с различными заболеваниями, которые по праву дают им возможность пользоваться соответствующим статусом", - отметил Генпрокурор.

Что касается фейковых инвалидностей: я убежден: одними увольнениями проблема не решится. Было преступление, будет и приговор. Несколько дел уже в суде, в частности в отношении заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего руководителя прокуратуры Хмельницкой области. И теперь еще один прокурор будет отвечать перед судом - подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор рассказал, что после восьми лет работы следователем в Черкассах фигурант в 2019 году уволился и поступил в Национальную академию прокуратуры. "И параллельно "оформил" себе инвалидность", - указал он.

"Быстро, без осмотра, без личного присутствия МСЭК установила ему II группу с "потерей 80% трудоспособности". Пять лет он незаконно получал пенсию, находясь на содержании государства. В сентябре все участники схемы, и прокурор, и должностные лица МСЭК получили подозрения. Теперь суд", - отметил Кравченко.

"И это о честности, которая начинается внутри самой системы. Работаем дальше", - подытожил Генпрокурор.

Дополнение

По состоянию на середину сентября Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал об увольнении 57 прокуроров со статусом инвалидности и 56 прокуроров с административных должностей после проверки. На рассмотрении тогда находилось 228 дисциплинарных жалоб.

15 июля сообщалось, что Генпрокурор Руслан Кравченко принял решение о направлении более 300 прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

30 июля прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт относительно незаконного получения прокурором статуса инвалидности.