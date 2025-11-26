$42.400.03
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров и отстранении 66 от административных должностей после проверки обоснованности предоставления статуса инвалидности. В суд направлено еще одно дело о фейковой инвалидности прокурора, который незаконно получал пенсию.

"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело

После принятия Генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко решения о проведении проверки обоснованности предоставления статуса инвалидности из органов прокуратуры уволены 74 прокурора, еще 66 прокуроров освобождены от административных должностей. Несколько дел уже в суде, и сейчас направлено на судебное рассмотрение еще одно дело о фейковой инвалидности прокурора, сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко в среду, пишет УНН.

Детали

"Ответственность не знает исключений. Вопрос справедливости не терпит "потом". А ответственность не знает статусов, должностей и исключений", - отметил Кравченко.

И добавил: "Это не просто моя позиция как Генерального прокурора. Это принцип, без которого невозможно восстановить доверие и навести порядок в системе".

Долгие годы тема прокуроров с фейковыми инвалидностями была табуированной. Кто-то не хотел замечать проблему. Кто-то считал ее "мелкой". Кто-то пользовался возможностью. Моя позиция другая, разобраться и принять взвешенное справедливое решение. Именно поэтому сразу после моего назначения все прокуроры со статусом инвалидности были направлены на комплексную проверку в КДКП

- сообщил Кравченко.

По его словам, "результаты мы уже видим":

  • 74 прокурора уволены из органов прокуратуры;
    • 66 - освобождены от административных должностей;
      • 290 дисциплинарных производств находятся на рассмотрении.

        "И здесь необходимо отметить, что несмотря на ожидания общества жестких и резких шагов, мы разбираемся с каждым случаем отдельно, ведь в органах прокуратуры годами работают люди с различными заболеваниями, которые по праву дают им возможность пользоваться соответствующим статусом", - отметил Генпрокурор.

        Что касается фейковых инвалидностей: я убежден: одними увольнениями проблема не решится. Было преступление, будет и приговор. Несколько дел уже в суде, в частности в отношении заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего руководителя прокуратуры Хмельницкой области. И теперь еще один прокурор будет отвечать перед судом

        - подчеркнул Кравченко.

        Генпрокурор рассказал, что после восьми лет работы следователем в Черкассах фигурант в 2019 году уволился и поступил в Национальную академию прокуратуры. "И параллельно "оформил" себе инвалидность", - указал он.

        "Быстро, без осмотра, без личного присутствия МСЭК установила ему II группу с "потерей 80% трудоспособности". Пять лет он незаконно получал пенсию, находясь на содержании государства. В сентябре все участники схемы, и прокурор, и должностные лица МСЭК получили подозрения. Теперь суд", - отметил Кравченко.

        "И это о честности, которая начинается внутри самой системы. Работаем дальше", - подытожил Генпрокурор.

        Дополнение

        По состоянию на середину сентября Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал об увольнении 57 прокуроров со статусом инвалидности и 56 прокуроров с административных должностей после проверки. На рассмотрении тогда находилось 228 дисциплинарных жалоб.

        15 июля сообщалось, что Генпрокурор Руслан Кравченко принял решение о направлении более 300 прокуроров с инвалидностью на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

        30 июля прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт относительно незаконного получения прокурором статуса инвалидности.

        Юлия Шрамко

