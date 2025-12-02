Генпрокурор Кравченко: прокуратура обжалует приговор экс-сотруднику прокуратуры Молочному из-за слишком мягкого наказания
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что сторона обвинения подаст апелляцию на приговор экс-сотруднику прокуратуры Андрею Молочному, приговоренному к 7,5 годам за смертельное ДТП. Прокуратура считает наказание слишком мягким, поскольку требовала 10 лет заключения.
Сторона обвинения считает наказание для экс-сотрудника прокуратуры Андрея Молочного, который приговорен к 7,5 годам за смертельное ДТП, слишком мягким и подаст апелляцию. Об этом сообщил после заседания суда во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
Кравченко подчеркнул, что сторона обвинения просила максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Вместо этого, суд принял решение о лишении свободы Андрея Молочного на срок 7 лет и 6 месяцев.
Мы действительно просили максимальное наказание, как сторона обвинения настаивала на 10 годах. Но суд сегодня решил на меньший срок, мы будем подавать обязательно апелляцию, потому что считаем это слишком мягким наказанием
На вопрос, имеет ли сторона защиты смысл подавать апелляцию, учитывая признание вины обвиняемым, Кравченко ответил: "Я не имею права влиять на сторону защиты. Сторона защиты сама вправе решать, подавать ли им апелляцию, или не подавать".
Генпрокурор подчеркнул, что он первым сообщил обществу о преступлении работника прокуратуры. "Мое отношение - я был первый, кто сообщил в обществе об этом преступлении. Мне лично стыдно за систему", - сказал он.
Кравченко подчеркнул, что не собирается прикрывать ни одного сотрудника и своим примером хочет показать, как должна работать система: быстрое расследование и быстрое судебное разбирательство.
Своим примером я доказываю и показываю, что так система должна работать. Если совершилось преступление: быстрое расследование, быстрое судебное разбирательство. Не годами, не месяцами, а очень быстро. И чтобы каждый прокурор на месте в окружной прокуратуре, а то ли в областной, то ли это руководитель, то ли не руководитель, все мы ходим в суд. Это наш прямой долг как прокуроров. Своим примером я это показываю
Голосеевский районный суд города Киева 2 декабря огласил приговор по делу бывшего работника прокуратуры Андрея Молочного, который совершил смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина. Виновник приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.
Работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП в ночь на 20 июля в Киеве. Нарушителя задержали в результате, и им оказался главный специалист прокуратуры Андрей Молочный.
Женщина от полученных травм скончалась. Результат обследования водителя показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.
Впоследствии Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному.
11 ноября в Голосеевском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу.
18 ноября суд начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания старший группы прокуроров – Генеральный прокурор Руслан Кравченко – огласил обвинительный акт. Прокуратура требовала максимальное наказание – 10 лет лишения свободы
СМИ писали, что речь идет именно о сыне известного комика-предателя Андрея Молочного, который был резидентом Comedy Club и актера сериала "Файна Юкрайна".