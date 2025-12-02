Генпрокурор Кравченко: прокуратура обжалует приговор экс-сотруднику прокуратуры Молочному из-за слишком мягкого наказания

$42.340.08
49.310.42
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 31414 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 39193 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 52670 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 44989 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 42069 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 33789 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28619 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24748 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 63720 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 21242 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
96%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ2 декабря, 00:09 • 29392 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории2 декабря, 02:19 • 28530 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский2 декабря, 02:53 • 27098 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины2 декабря, 04:03 • 27544 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА07:07 • 18469 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 31414 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 39853 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 46271 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 54432 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 63720 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Одесская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 32927 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 35342 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 91823 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 67038 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 83206 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Ракетная система С-300
Социальная сеть
Шахед-136

Генпрокурор Кравченко: прокуратура обжалует приговор экс-сотруднику прокуратуры Молочному из-за слишком мягкого наказания

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что сторона обвинения подаст апелляцию на приговор экс-сотруднику прокуратуры Андрею Молочному, приговоренному к 7,5 годам за смертельное ДТП. Прокуратура считает наказание слишком мягким, поскольку требовала 10 лет заключения.

Генпрокурор Кравченко: прокуратура обжалует приговор экс-сотруднику прокуратуры Молочному из-за слишком мягкого наказания

Сторона обвинения считает наказание для экс-сотрудника прокуратуры Андрея Молочного, который приговорен к 7,5 годам за смертельное ДТП, слишком мягким и подаст апелляцию. Об этом сообщил после заседания суда во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

Детали

Кравченко подчеркнул, что сторона обвинения просила максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Вместо этого, суд принял решение о лишении свободы Андрея Молочного на срок 7 лет и 6 месяцев.

Мы действительно просили максимальное наказание, как сторона обвинения настаивала на 10 годах. Но суд сегодня решил на меньший срок, мы будем подавать обязательно апелляцию, потому что считаем это слишком мягким наказанием

- заявил Кравченко.

На вопрос, имеет ли сторона защиты смысл подавать апелляцию, учитывая признание вины обвиняемым, Кравченко ответил: "Я не имею права влиять на сторону защиты. Сторона защиты сама вправе решать, подавать ли им апелляцию, или не подавать".

Генпрокурор подчеркнул, что он первым сообщил обществу о преступлении работника прокуратуры. "Мое отношение - я был первый, кто сообщил в обществе об этом преступлении. Мне лично стыдно за систему", - сказал он.

Кравченко подчеркнул, что не собирается прикрывать ни одного сотрудника и своим примером хочет показать, как должна работать система: быстрое расследование и быстрое судебное разбирательство.

Своим примером я доказываю и показываю, что так система должна работать. Если совершилось преступление: быстрое расследование, быстрое судебное разбирательство. Не годами, не месяцами, а очень быстро. И чтобы каждый прокурор на месте в окружной прокуратуре, а то ли в областной, то ли это руководитель, то ли не руководитель, все мы ходим в суд. Это наш прямой долг как прокуроров. Своим примером я это показываю

- отметил Кравченко.

Напомним

Голосеевский районный суд города Киева 2 декабря огласил приговор по делу бывшего работника прокуратуры Андрея Молочного, который совершил смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина. Виновник приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП в ночь на 20 июля в Киеве. Нарушителя задержали в результате, и им оказался главный специалист прокуратуры Андрей Молочный.

Женщина от полученных травм скончалась. Результат обследования водителя показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.

Впоследствии Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному. 

11 ноября в Голосеевском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу.

18 ноября суд начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания старший группы прокуроров – Генеральный прокурор Руслан Кравченко – огласил обвинительный акт. Прокуратура требовала максимальное наказание – 10 лет лишения свободы

СМИ писали, что речь идет именно о сыне известного комика-предателя Андрея Молочного, который был резидентом Comedy Club и актера сериала "Файна Юкрайна".

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Киев