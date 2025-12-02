Генпрокурор Кравченко: прокуратура оскаржить вирок ексспівробітнику прокуратури Молочному через зам'яке покарання

Сторона обвинувачення вважає покарання для ексспівробітника прокуратури Андрія Молочного, якого засуджено до 7,5 року за смертельну ДТП, занадто м’яким і подасть апеляцію. Про це повідомив після засідання суду у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

Деталі

Кравченко наголосив, що сторона обвинувачення просила максимальне покарання – 10 років ув’язнення. Натомість, суд ухвалив рішення про позбавлення волі Андрія Молочного на строк 7 років та 6 місяців.

Ми дійсно просили максимальне покарання, як сторона обвинувачення наполягала на 10 років. Але суд сьогодні вирішив на менший строк, ми будемо подавати обов'язково апеляцію, тому що вважаємо це зам’яке покарання - заявив Кравченко.

На запитання, чи має сторона захисту сенс подавати апеляцію, враховуючи визнання провини обвинуваченим, Кравченко відповів: "Я не маю права впливати на сторону захисту. Сторона захисту сама в праві вирішувати, чи подавати їм апеляцію, чи не подавати".

Генпрокурор підкреслив, що він першим повідомив суспільству про злочин працівника прокуратури. "Моє ставлення - я був перший, який повідомив в суспільстві про цей злочин. Мені особисто соромно за систему", - сказав він.

Кравченко наголосив, що не збирається прикривати жодного співробітника і своїм прикладом хоче показати, як має працювати система: швидке розслідування та швидкий судовий розгляд.

Своїм прикладом я доводжу і показую, що так система повинна працювати. Якщо вчинився злочин: швидке розслідування, швидкий судовий розгляд. Не роками, не місяцями, а дуже швидко. І щоб кожен прокурор на місці в окружній прокуратурі, а чи в обласній, чи це керівник, чи не керівник, усі ми ходимо до суду. Це наш прямий обов'язок як прокурорів. Своїм прикладом я це показую - зазначив Кравченко.

Нагадаємо

Голосіївський районний суд міста Києва 2 грудня оголосив вирок у справі колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного, який скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Винуватця засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП у ніч проти 20 липня у Києві. Порушника затримали у результаті, і ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.

Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному.

11 листопада в Голосіївському районному суді Києва відбулося підготовче засідання у справі.

18 листопада суд розпочав розгляд справи по суті. Під час засідання старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко – оголосив обвинувальний акт. Прокуратура вимагала максимальне покарання – 10 років позбавлення волі

ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".