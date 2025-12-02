$42.340.08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Генпрокурор Кравченко: прокуратура оскаржить вирок ексспівробітнику прокуратури Молочному через зам'яке покарання

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що сторона обвинувачення подасть апеляцію на вирок ексспівробітнику прокуратури Андрію Молочному, засудженому до 7,5 року за смертельну ДТП. Прокуратура вважає покарання занадто м'яким, оскільки вимагала 10 років ув'язнення.

Генпрокурор Кравченко: прокуратура оскаржить вирок ексспівробітнику прокуратури Молочному через зам'яке покарання

Сторона обвинувачення вважає покарання для ексспівробітника прокуратури Андрія Молочного, якого засуджено до 7,5 року за смертельну ДТП, занадто м’яким і подасть апеляцію. Про це повідомив після засідання суду у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

Деталі

Кравченко наголосив, що сторона обвинувачення просила максимальне покарання – 10 років ув’язнення. Натомість, суд ухвалив рішення про позбавлення волі Андрія Молочного на строк 7 років та 6 місяців.

Ми дійсно просили максимальне покарання, як сторона обвинувачення наполягала на 10 років. Але суд сьогодні вирішив на менший строк, ми будемо подавати обов'язково апеляцію, тому що вважаємо це зам’яке покарання

- заявив Кравченко.

На запитання, чи має сторона захисту сенс подавати апеляцію, враховуючи визнання провини обвинуваченим, Кравченко відповів: "Я не маю права впливати на сторону захисту. Сторона захисту сама в праві вирішувати, чи подавати їм апеляцію, чи не подавати".

Генпрокурор підкреслив, що він першим повідомив суспільству про злочин працівника прокуратури. "Моє ставлення - я був перший, який повідомив в суспільстві про цей злочин. Мені особисто соромно за систему", - сказав він.

Кравченко наголосив, що не збирається прикривати жодного співробітника і своїм прикладом хоче показати, як має працювати система: швидке розслідування та швидкий судовий розгляд.

Своїм прикладом я доводжу і показую, що так система повинна працювати. Якщо вчинився злочин: швидке розслідування, швидкий судовий розгляд. Не роками, не місяцями, а дуже швидко. І щоб кожен прокурор на місці в окружній прокуратурі, а чи в обласній, чи це керівник, чи не керівник, усі ми ходимо до суду. Це наш прямий обов'язок як прокурорів. Своїм прикладом я це показую

- зазначив Кравченко.

Нагадаємо

Голосіївський районний суд міста Києва 2 грудня оголосив вирок у справі колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного, який скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Винуватця засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП у ніч проти 20 липня у Києві. Порушника затримали у результаті, і ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.

Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному. 

11 листопада в Голосіївському районному суді Києва відбулося підготовче засідання у справі.

18 листопада суд розпочав розгляд справи по суті. Під час засідання старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко – оголосив обвинувальний акт. Прокуратура вимагала максимальне покарання – 10 років позбавлення волі

ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".

Алла Кіосак

ПолітикаКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Київ