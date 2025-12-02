Експрацівника прокуратури Молочного засудили до 7,5 року ув'язнення за смертельну ДТП
Київ • УНН
Суд призначив Молочному покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Його також позбавили права керування автомобілем на 7 років.
Голосіївський районний суд міста Києва 2 грудня оголосив вирок у справі колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного, який скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Винуватця засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі, передає кореспондент УНН.
Деталі
7 з половиною років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати автомобілем на 7 років отримав Андрій Молочний, колишній співробітник прокуратури, який у Києві збив жінку, яка перебувала у пішохідній зоні.
Суд зарахував до вироку час перебування Молочного у СІЗО з 21 липня 2025 року.
Також Молочний повинен сплатити усі процесуальні витрати та виплатити родині загиблої - загалом 2,4 млн грн як компенсацію моральної шкоди.
Нагадаємо
У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали у результаті, і ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.
Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.
Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному.
11 листопада в Голосіївському районному суді Києва відбулося підготовче засідання у справі.
18 листопада суд розпочав розгляд справи по суті. Під час засідання старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко – оголосив обвинувальний акт. Прокуратура вимагала максимальне покарання – 10 років позбавлення волі
ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".