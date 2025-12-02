$42.340.08
Ексклюзив
06:00 • 27561 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 35937 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 49771 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 42091 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 39709 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 32737 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 27853 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24622 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 61353 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 21167 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Експрацівника прокуратури Молочного засудили до 7,5 року ув'язнення за смертельну ДТП

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Суд призначив Молочному покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Його також позбавили права керування автомобілем на 7 років.

Експрацівника прокуратури Молочного засудили до 7,5 року ув'язнення за смертельну ДТП

Голосіївський районний суд міста Києва 2 грудня оголосив вирок у справі колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного, який скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинула жінка. Винуватця засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі, передає кореспондент УНН.

Деталі

7 з половиною років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати автомобілем на 7 років отримав Андрій Молочний, колишній співробітник прокуратури, який у Києві збив жінку, яка перебувала у пішохідній зоні.

Суд зарахував до вироку час перебування Молочного у СІЗО з 21 липня 2025 року.

Також Молочний повинен сплатити усі процесуальні витрати та виплатити родині загиблої - загалом 2,4 млн грн як компенсацію моральної шкоди.

Нагадаємо 

У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримали у результаті, і ним виявився головний спеціаліст прокуратури Андрій Молочний.

Жінка від отриманих травм померла. Результат обстеження водія показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Згодом Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному. 

11 листопада в Голосіївському районному суді Києва відбулося підготовче засідання у справі.

18 листопада суд розпочав розгляд справи по суті. Під час засідання старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко – оголосив обвинувальний акт. Прокуратура вимагала максимальне покарання – 10 років позбавлення волі

ЗМІ писали, що йдеться саме про сина відомого коміка-зрадника Андрія Молочного, який був резидентом Comedy Club та актора серіалу "Файна Юкрайна".

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода