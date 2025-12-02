Экс-сотрудника прокуратуры Молочного приговорили к 7,5 годам заключения за смертельное ДТП
Киев • УНН
Суд назначил Молочному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Его также лишили права управления автомобилем на 7 лет.
Голосеевский районный суд города Киева 2 декабря огласил приговор по делу бывшего работника прокуратуры Андрея Молочного, совершившего смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина. Виновник приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, передает корреспондент УНН.
Детали
7 с половиной лет лишения свободы, а также лишение права управлять автомобилем на 7 лет получил Андрей Молочный, бывший сотрудник прокуратуры, который в Киеве сбил женщину, находившуюся в пешеходной зоне.
Суд зачел в приговор время пребывания Молочного в СИЗО с 21 июля 2025 года.
Также Молочный должен оплатить все процессуальные издержки и выплатить семье погибшей - в общей сложности 2,4 млн грн в качестве компенсации морального вреда.
Напомним
В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушителя задержали в результате, и им оказался главный специалист прокуратуры Андрей Молочный.
Женщина от полученных травм скончалась. Результат обследования водителя показал 1,77 промилле алкоголя в крови при допустимых 0,2 промилле.
Впоследствии Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному.
11 ноября в Голосеевском районном суде Киева состоялось подготовительное заседание по делу.
18 ноября суд начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания старший группы прокуроров – Генеральный прокурор Руслан Кравченко – огласил обвинительный акт. Прокуратура требовала максимальное наказание – 10 лет лишения свободы
СМИ писали, что речь идет именно о сыне известного комика-предателя Андрея Молочного, который был резидентом Comedy Club и актера сериала "Файна Юкрайна".