Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника

$42.180.11
49.090.07
ukenru
14:44 • 426 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 3980 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 11089 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13091 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 16941 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15046 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13468 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 23060 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 16902 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27443 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 23363 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 22693 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 13404 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 15924 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 6984 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 6450 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 16934 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 23059 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 38236 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 72245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрюс Кубілюс
Кір Стармер
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 3662 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 4602 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 4680 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 7054 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 22731 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
ChatGPT
Опалення

Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на затримання прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області за хабар у 2500 доларів. Він наголосив на невідворотності покарання, обіцяючи підозру, звільнення, слідство та суд без жодних виправдань.

Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко різко відреагував на затримання у Чернігівській області прокурора на хабарі. Він наголосив, що хабарництво не має виправдань, тож слухати "версії" чи шукати виправдань не буде - далі буде підозра, звільнення, слідство і суд, передає УНН.

Сьогодні за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора слідчими ДБР затримано прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області. Його затримано після одержання неправомірної вигоди в розмірі 2 500 доларів за "вирішення питання", як старшим групи прокурорів, щодо закриття кримінального провадження та подальше погодження його законності 

- повідомив Кравченко.

За його словами, факти зафіксовані, гроші вилучені, а прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться невідкладні обшуки.

Говорив і повторюю зараз, в першу чергу для всієї системи: Прокурор, як сапер, не має права на помилку і навіть спокусу. Його честь - це опора для інших. Прокурор, який продав закон, зрадив усе, що повинно бути святим, він зрадив мене, як Генерального прокурора. Ті, хто навіть задумались про те, щоб взяти хабар, не мої колеги. Вони - мої вороги.  Я не буду нікого прикривати. Я не буду шукати пом’якшуючих обставин. Я не буду слухати "версії". Є факт. Є гроші. Є затримання. Далі буде підозра, звільнення, слідство і суд. І так буде з кожним, хто плутає прокуратуру з особистим гаманцем 

- резюмував Кравченко.

Генпрокурор Кравченко: прокуратура оскаржить вирок ексспівробітнику прокуратури Молочному через зам'яке покарання02.12.25, 11:51 • 2770 переглядiв

Раніше

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів та увільнення 66 з адміністративних посад після перевірки обґрунтованості надання статусу інвалідності. До суду скеровано ще одну справу про фейкову інвалідність прокурора, який незаконно отримував пенсію.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП