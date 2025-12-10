Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника
Київ • УНН
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на затримання прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області за хабар у 2500 доларів. Він наголосив на невідворотності покарання, обіцяючи підозру, звільнення, слідство та суд без жодних виправдань.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко різко відреагував на затримання у Чернігівській області прокурора на хабарі. Він наголосив, що хабарництво не має виправдань, тож слухати "версії" чи шукати виправдань не буде - далі буде підозра, звільнення, слідство і суд, передає УНН.
Сьогодні за процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора слідчими ДБР затримано прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області. Його затримано після одержання неправомірної вигоди в розмірі 2 500 доларів за "вирішення питання", як старшим групи прокурорів, щодо закриття кримінального провадження та подальше погодження його законності
За його словами, факти зафіксовані, гроші вилучені, а прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться невідкладні обшуки.
Говорив і повторюю зараз, в першу чергу для всієї системи: Прокурор, як сапер, не має права на помилку і навіть спокусу. Його честь - це опора для інших. Прокурор, який продав закон, зрадив усе, що повинно бути святим, він зрадив мене, як Генерального прокурора. Ті, хто навіть задумались про те, щоб взяти хабар, не мої колеги. Вони - мої вороги. Я не буду нікого прикривати. Я не буду шукати пом’якшуючих обставин. Я не буду слухати "версії". Є факт. Є гроші. Є затримання. Далі буде підозра, звільнення, слідство і суд. І так буде з кожним, хто плутає прокуратуру з особистим гаманцем
Генпрокурор Кравченко: прокуратура оскаржить вирок ексспівробітнику прокуратури Молочному через зам'яке покарання02.12.25, 11:51 • 2770 переглядiв
Раніше
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів та увільнення 66 з адміністративних посад після перевірки обґрунтованості надання статусу інвалідності. До суду скеровано ще одну справу про фейкову інвалідність прокурора, який незаконно отримував пенсію.