Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко різко відреагував на затримання у Чернігівській області прокурора на хабарі. Він наголосив, що хабарництво не має виправдань, тож слухати "версії" чи шукати виправдань не буде - далі буде підозра, звільнення, слідство і суд, передає УНН.

За його словами, факти зафіксовані, гроші вилучені, а прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться невідкладні обшуки.

Говорив і повторюю зараз, в першу чергу для всієї системи: Прокурор, як сапер, не має права на помилку і навіть спокусу. Його честь - це опора для інших. Прокурор, який продав закон, зрадив усе, що повинно бути святим, він зрадив мене, як Генерального прокурора. Ті, хто навіть задумались про те, щоб взяти хабар, не мої колеги. Вони - мої вороги. Я не буду нікого прикривати. Я не буду шукати пом’якшуючих обставин. Я не буду слухати "версії". Є факт. Є гроші. Є затримання. Далі буде підозра, звільнення, слідство і суд. І так буде з кожним, хто плутає прокуратуру з особистим гаманцем