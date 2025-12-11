НАБУ и САП разоблачили схему завладения 102 млн гривен на закупке динамической защиты для танков

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11:00 • 638 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 1610 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 14391 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 14584 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 16371 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 25797 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 40172 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 36083 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 36717 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30789 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.3м/с
90%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 22222 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 19048 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 26290 просмотра
ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ11 декабря, 03:31 • 7074 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 22022 просмотра
публикации
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 586 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 14391 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 33659 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 35000 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 41737 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Китай
Крым
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 230 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 19387 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 25297 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 21585 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 29741 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

НАБУ и САП разоблачили схему завладения 102 млн гривен на закупке динамической защиты для танков

Киев • УНН

 • 552 просмотра

САП и НАБУ разоблачили преступную схему завладения более 102 млн грн при закупке динамической защиты для танков. Подозрение сообщено трем участникам схемы, включая бывшего гендиректора госпредприятия.

НАБУ и САП разоблачили схему завладения 102 млн гривен на закупке динамической защиты для танков
Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили преступную схему завладения миллионами на закупке динамической защиты для танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Подробности

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем участникам преступной схемы завладения денежными средствами на сумму более 102 млн гривен при закупке динамической защиты для бронетехники Сил обороны Украины.

Речь идет о:

  • бывшем генеральном директоре государственного предприятия (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);
    • коммерческом директоре государственного предприятия (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины);
      • директоре частного общества (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

        Как установило досудебное расследование, после начала полномасштабного вторжения РФ, в апреле 2022 года, Министерство обороны Украины заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков.

        Генеральный директор государственного предприятия, привлекая еще двух человек, разработал преступную схему завладения указанными средствами. Так, лица заключили договор, согласно которому государственное предприятие закупало элементы динамической защиты, в частности крышки и кюветы, по почти втрое завышенным ценам.

        Закупка оформлялась через фиктивные компании, а полученная разница от реальной стоимости перечислялась на подконтрольные счета для дальнейшей легализации. Такие действия лиц нанесли ущерб на общую сумму более 102 млн гривен

        - говорится в сообщении.

        В настоящее время организатор преступной схемы находится под арестом.

        Бывший чиновник времен Януковича "заработал" на сделке с прокурорами САП и строит курорт на Закарпатье - экс-прокурор11.12.25, 08:30 • 1988 просмотров

        Евгений Устименко

        ОбществоКриминал и ЧП
        Техника
        Кабинет Министров Украины
        Военное положение
        Война в Украине
        Национальное антикоррупционное бюро Украины
        Министерство обороны Украины
        Украина