НАБУ и САП разоблачили схему завладения 102 млн гривен на закупке динамической защиты для танков

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили преступную схему завладения миллионами на закупке динамической защиты для танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем участникам преступной схемы завладения денежными средствами на сумму более 102 млн гривен при закупке динамической защиты для бронетехники Сил обороны Украины.

Речь идет о:

Как установило досудебное расследование, после начала полномасштабного вторжения РФ, в апреле 2022 года, Министерство обороны Украины заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков.

Генеральный директор государственного предприятия, привлекая еще двух человек, разработал преступную схему завладения указанными средствами. Так, лица заключили договор, согласно которому государственное предприятие закупало элементы динамической защиты, в частности крышки и кюветы, по почти втрое завышенным ценам.

Закупка оформлялась через фиктивные компании, а полученная разница от реальной стоимости перечислялась на подконтрольные счета для дальнейшей легализации. Такие действия лиц нанесли ущерб на общую сумму более 102 млн гривен