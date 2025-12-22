Санкції США проти рф: нафта Urals обвалилася до 34 доларів за барель - Bloomberg
Київ • УНН
Ціна на російську нафту марки Urals впала до 34 доларів за барель, тоді як Brent тримається на рівні 61 долара. Це падіння може свідчити про вплив санкцій США та негативно позначитися на доходах Кремля.
Деталі
За даними медіа, у п'ятницю ціна на нафту в Балтійському морі впала до 34,82 долара за барель, а в Чорному морі - до 33,17 долара. Ціна нафти Brent, яка є еталоном для міжнародних цін, склала близько 61 долара, впавши набагато менше, ніж російські поставки цього року.
Це може свідчити про те, що вплив санкцій США проти росії існує. До того ж тривале падіння цін може негативно позначитися на доходах кремля від нафти, які використовуються для фінансування війни в Україні, враховуючи, що нафта і газ становлять близько чверті бюджету.
Чим дешевшою стає нафта, тим більший фінансовий стимул мають нафтопереробні заводи ігнорувати санкції, щоб її купувати
Нагадаємо
Наприкінці 2025 року очікується зростання експорту російського природного газу до Китаю трубопроводом на чверть. Однак це не компенсує падіння доходів від втрати європейського газового ринку.