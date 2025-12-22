Санкції США проти рф: нафта Urals обвалилася до 34 доларів за барель - Bloomberg

$42.250.09
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 12366 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 12185 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 14491 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 17515 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 17922 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 18694 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 16985 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13114 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12256 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 28903 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 31301 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 23504 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 22785 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 12690 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 12360 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 22944 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 59161 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 81169 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 115527 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 3738 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 31448 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 29049 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 33121 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 33967 перегляди
Санкції США проти рф: нафта Urals обвалилася до 34 доларів за барель - Bloomberg

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Ціна на російську нафту марки Urals впала до 34 доларів за барель, тоді як Brent тримається на рівні 61 долара. Це падіння може свідчити про вплив санкцій США та негативно позначитися на доходах Кремля.

Санкції США проти рф: нафта Urals обвалилася до 34 доларів за барель - Bloomberg

Ціна на російську нафту марки Urals впала до близько 34 доларів за барель. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними медіа, у п'ятницю ціна на нафту в Балтійському морі впала до 34,82 долара за барель, а в Чорному морі - до 33,17 долара. Ціна нафти Brent, яка є еталоном для міжнародних цін, склала близько 61 долара, впавши набагато менше, ніж російські поставки цього року.

Це може свідчити про те, що вплив санкцій США проти росії існує. До того ж тривале падіння цін може негативно позначитися на доходах кремля від нафти, які використовуються для фінансування війни в Україні, враховуючи, що нафта і газ становлять близько чверті бюджету.

Чим дешевшою стає нафта, тим більший фінансовий стимул мають нафтопереробні заводи ігнорувати санкції, щоб її купувати 

- йдеться в публікації.

Нагадаємо

Наприкінці 2025 року очікується зростання експорту російського природного газу до Китаю трубопроводом на чверть. Однак це не компенсує падіння доходів від втрати європейського газового ринку.

Євген Устименко

