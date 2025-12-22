Санкции США против рф: нефть Urals обвалилась до 34 долларов за баррель - Bloomberg
Киев • УНН
Цена на российскую нефть марки Urals упала до 34 долларов за баррель, тогда как Brent держится на уровне 61 доллара. Это падение может свидетельствовать о влиянии санкций США и негативно сказаться на доходах кремля.
Детали
По данным медиа, в пятницу цена на нефть в Балтийском море упала до 34,82 доллара за баррель, а в Черном море - до 33,17 доллара. Цена нефти Brent, которая является эталоном для международных цен, составила около 61 доллара, упав гораздо меньше, чем российские поставки в этом году.
Это может свидетельствовать о том, что влияние санкций США против россии существует. К тому же длительное падение цен может негативно сказаться на доходах Кремля от нефти, которые используются для финансирования войны в Украине, учитывая, что нефть и газ составляют около четверти бюджета.
Чем дешевле становится нефть, тем больший финансовый стимул имеют нефтеперерабатывающие заводы игнорировать санкции, чтобы ее покупать
Напомним
В конце 2025 года ожидается рост экспорта российского природного газа в Китай по трубопроводу на четверть. Однако это не компенсирует падение доходов от потери европейского газового рынка.