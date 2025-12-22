Санкции США против рф: нефть Urals обвалилась до 34 долларов за баррель - Bloomberg

$42.250.09
49.470.12
ukenru
16:37 • 1308 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 12657 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 12389 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 14723 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 17725 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 18067 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 18795 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17049 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13133 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12269 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.6м/с
86%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 29085 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 31482 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 23622 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 22979 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 12820 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 12636 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 23169 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 59299 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 81304 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 115670 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Сергей Кислыця
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 3814 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 31665 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 29279 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 33176 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 34018 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Хранитель
Фильм
Дипломатка

Санкции США против рф: нефть Urals обвалилась до 34 долларов за баррель - Bloomberg

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Цена на российскую нефть марки Urals упала до 34 долларов за баррель, тогда как Brent держится на уровне 61 доллара. Это падение может свидетельствовать о влиянии санкций США и негативно сказаться на доходах кремля.

Санкции США против рф: нефть Urals обвалилась до 34 долларов за баррель - Bloomberg

Цена на российскую нефть марки Urals упала до около 34 долларов за баррель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным медиа, в пятницу цена на нефть в Балтийском море упала до 34,82 доллара за баррель, а в Черном море - до 33,17 доллара. Цена нефти Brent, которая является эталоном для международных цен, составила около 61 доллара, упав гораздо меньше, чем российские поставки в этом году.

Это может свидетельствовать о том, что влияние санкций США против россии существует. К тому же длительное падение цен может негативно сказаться на доходах Кремля от нефти, которые используются для финансирования войны в Украине, учитывая, что нефть и газ составляют около четверти бюджета.

Чем дешевле становится нефть, тем больший финансовый стимул имеют нефтеперерабатывающие заводы игнорировать санкции, чтобы ее покупать 

- говорится в публикации.

Напомним

В конце 2025 года ожидается рост экспорта российского природного газа в Китай по трубопроводу на четверть. Однако это не компенсирует падение доходов от потери европейского газового рынка.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Китай
Соединённые Штаты
Украина