Експорт російського газу до Китаю зросте на чверть, але не компенсує втрат від Європи - Reuters

Експорт російського природного газу до Китаю трубопроводом цього року, як очікується, зросте на чверть, на тлі того, як москва нарощує продажі до Азії та зміцнює зв'язки з найбільшим у світі споживачем енергії, повідомляє Reuters у понеділок з посиланням на джерело, знайоме з даними, пише УНН.

Деталі

Однак, як показали розрахунки Reuters, це не компенсує падіння доходів від втрати європейського газового ринку.

З початку повномасштабної війни рф проти України у 2022 році росія перенаправила більшу частину своєї нафти до Індії та Китаю, на тлі того, як москва та Європа – колись її основний ринок експорту сировинних товарів та джерело доходів – розірвали зв'язки.

Виявилося, що перенаправити потоки газу на схід важче, а кропіткі переговори щодо постачання більшої кількості російського газу до Китаю дали обмежені результати, пише видання.

"газпром" просуває вперед проєкт нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю - FT

Джерело повідомило, що російський енергетичний гігант "газпром" очікує, що експорт газу до Китаю через трубопровід "Сила Сибіру" цього року досягне приблизно 38,6-38,7 мільярда кубічних метрів, що більше, ніж 31 млрд куб. м у 2024 році, і перевищить заплановану річну потужність трубопроводу в 38 млрд куб. м.

"газпром" не одразу відповів на запит про коментар. Його генеральний директор олексій міллер заявив у жовтні, що поставки через "Сила Сибіру-1" цього року перевищать 38 млрд куб. м.

Під час візиту глави кресля володимира путіна до Китаю у вересні країни домовилися збільшити річні обсяги на маршруті ще на 6 млрд куб. м, до 44 млрд куб. м на рік.

росія та Китай також дали свою згоду на будівництво трубопроводу "Сила Сибіру 2", який одного дня зможе постачати додатково 50 млрд куб. м російського газу на рік через Монголію з арктичних газових родовищ Ямалу.

Однак головною перешкодою для реалізації проекту залишається ціна на російський газ, вказує видання.

Китай також погодився збільшити обсяг газу, який він купує трубопроводом з острова Сахалін на Далекому Сході росії, до 12 млрд куб. м на рік з 10 млрд куб. м, узгоджених раніше. Очікується, що маршрут запрацює з 2027 року.

Міністерство економіки росії оцінює, що доходи від експорту газу до Китаю будуть на 30-40% нижчими, ніж вартість експорту до Європи у 2025-2028 роках.

Єдиний діючий маршрут поставок російського газу до Європи – це трубопровід "Турецький потік" під Чорним морем. Поставки через Україну, які в останні роки становили близько 12-15 млрд куб. м, були припинені на початку року, на тлі того, як москва та Київ не змогли продовжити транзитну угоду.

За даними міністерства фінансів росії, експорт газу приніс до державного бюджету рф близько 420 мільярдів рублів (5,28 мільярда доларів США) у січні-листопаді.

За розрахунками Reuters, цього року експорт газу становитиме близько 470 мільярдів рублів, що на 71% менше рекордних 1,63 трильйона рублів у 2022 році, коли ціни на газ на європейських хабах різко зросли, і менше ніж 490 мільярдів рублів у 2024 році.

Експорт російського СПГ до Китаю зріс до рекордного рівня - Bloomberg