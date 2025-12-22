Експорт російського газу до Китаю зросте на чверть, але не компенсує втрат від Європи - Reuters

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 4490 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 5596 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 10061 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 12430 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 13646 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 15592 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 14743 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12298 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11582 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8446 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 22584 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 24830 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 18962 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 15805 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 7218 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 4490 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 16449 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 55032 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 77085 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 111318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Олександр Більчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 1286 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 25371 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 23123 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 31466 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 32335 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Су-30
Forbes

Експорт російського газу до Китаю зросте на чверть, але не компенсує втрат від Європи - Reuters

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Очікується зростання експорту російського природного газу до Китаю трубопроводом на чверть цього року, досягнувши 38,6-38,7 мільярда кубічних метрів. Проте, це не компенсує падіння доходів від втрати європейського газового ринку.

Експорт російського газу до Китаю зросте на чверть, але не компенсує втрат від Європи - Reuters

Експорт російського природного газу до Китаю трубопроводом цього року, як очікується, зросте на чверть, на тлі того, як москва нарощує продажі до Азії та зміцнює зв'язки з найбільшим у світі споживачем енергії, повідомляє Reuters у понеділок з посиланням на джерело, знайоме з даними, пише УНН.

Деталі

Однак, як показали розрахунки Reuters, це не компенсує падіння доходів від втрати європейського газового ринку.

З початку повномасштабної війни рф проти України у 2022 році росія перенаправила більшу частину своєї нафти до Індії та Китаю, на тлі того, як москва та Європа – колись її основний ринок експорту сировинних товарів та джерело доходів – розірвали зв'язки.

Виявилося, що перенаправити потоки газу на схід важче, а кропіткі переговори щодо постачання більшої кількості російського газу до Китаю дали обмежені результати, пише видання.

"газпром" просуває вперед проєкт нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю - FT17.11.25, 13:03 • 2391 перегляд

Джерело повідомило, що російський енергетичний гігант "газпром" очікує, що експорт газу до Китаю через трубопровід "Сила Сибіру" цього року досягне приблизно 38,6-38,7 мільярда кубічних метрів, що більше, ніж 31 млрд куб. м у 2024 році, і перевищить заплановану річну потужність трубопроводу в 38 млрд куб. м.

"газпром" не одразу відповів на запит про коментар. Його генеральний директор олексій міллер заявив у жовтні, що поставки через "Сила Сибіру-1" цього року перевищать 38 млрд куб. м.

Під час візиту глави кресля володимира путіна до Китаю у вересні країни домовилися збільшити річні обсяги на маршруті ще на 6 млрд куб. м, до 44 млрд куб. м на рік.

росія та Китай також дали свою згоду на будівництво трубопроводу "Сила Сибіру 2", який одного дня зможе постачати додатково 50 млрд куб. м російського газу на рік через Монголію з арктичних газових родовищ Ямалу.

Однак головною перешкодою для реалізації проекту залишається ціна на російський газ, вказує видання.

Китай також погодився збільшити обсяг газу, який він купує трубопроводом з острова Сахалін на Далекому Сході росії, до 12 млрд куб. м на рік з 10 млрд куб. м, узгоджених раніше. Очікується, що маршрут запрацює з 2027 року.

Міністерство економіки росії оцінює, що доходи від експорту газу до Китаю будуть на 30-40% нижчими, ніж вартість експорту до Європи у 2025-2028 роках.

Єдиний діючий маршрут поставок російського газу до Європи – це трубопровід "Турецький потік" під Чорним морем. Поставки через Україну, які в останні роки становили близько 12-15 млрд куб. м, були припинені на початку року, на тлі того, як москва та Київ не змогли продовжити транзитну угоду.

За даними міністерства фінансів росії, експорт газу приніс до державного бюджету рф близько 420 мільярдів рублів (5,28 мільярда доларів США) у січні-листопаді.

За розрахунками Reuters, цього року експорт газу становитиме близько 470 мільярдів рублів, що на 71% менше рекордних 1,63 трильйона рублів у 2022 році, коли ціни на газ на європейських хабах різко зросли, і менше ніж 490 мільярдів рублів у 2024 році.

Експорт російського СПГ до Китаю зріс до рекордного рівня - Bloomberg22.12.25, 09:45 • 3190 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Монголія
Газпром
Reuters
Європа
Китай
Україна