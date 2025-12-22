Экспорт российского газа в Китай вырастет на четверть, но не компенсирует потери от Европы - Reuters

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 5084 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 6078 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 10319 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 12730 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 13928 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 15791 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 14882 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12347 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11623 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8480 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
85%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 23292 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 25545 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 19491 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 16661 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 7532 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 5084 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 16873 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 55301 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 77347 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 111578 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Тимур Миндич
Александр Бильчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 1486 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 25702 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 23444 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 31567 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 32433 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сухой Су-30
Forbes

Экспорт российского газа в Китай вырастет на четверть, но не компенсирует потери от Европы - Reuters

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Ожидается, что экспорт российского природного газа в Китай по трубопроводу вырастет на четверть в этом году, достигнув 38,6-38,7 миллиарда кубических метров. Однако это не компенсирует падение доходов от потери европейского газового рынка.

Экспорт российского газа в Китай вырастет на четверть, но не компенсирует потери от Европы - Reuters

Экспорт российского природного газа в Китай по трубопроводу в этом году, как ожидается, вырастет на четверть, на фоне того, как москва наращивает продажи в Азию и укрепляет связи с крупнейшим в мире потребителем энергии, сообщает Reuters в понедельник со ссылкой на источник, знакомый с данными, пишет УНН.

Детали

Однако, как показали расчеты Reuters, это не компенсирует падение доходов от потери европейского газового рынка.

С начала полномасштабной войны рф против Украины в 2022 году россия перенаправила большую часть своей нефти в Индию и Китай, на фоне того, как москва и Европа – некогда ее основной рынок экспорта сырьевых товаров и источник доходов – разорвали связи.

Оказалось, что перенаправить потоки газа на восток труднее, а кропотливые переговоры по поставкам большего количества российского газа в Китай дали ограниченные результаты, пишет издание.

"газпром" продвигает вперед проект нового газопровода "Сила Сибири-2" в Китай - FT17.11.25, 13:03 • 2391 просмотр

Источник сообщил, что российский энергетический гигант "газпром" ожидает, что экспорт газа в Китай через трубопровод "Сила Сибири" в этом году достигнет примерно 38,6-38,7 миллиарда кубических метров, что больше, чем 31 млрд куб. м в 2024 году, и превысит запланированную годовую мощность трубопровода в 38 млрд куб. м.

"газпром" не сразу ответил на запрос о комментарии. Его генеральный директор алексей миллер заявил в октябре, что поставки через "Силу Сибири-1" в этом году превысят 38 млрд куб. м.

Во время визита главы кремля владимира путина в Китай в сентябре страны договорились увеличить годовые объемы на маршруте еще на 6 млрд куб. м, до 44 млрд куб. м в год.

россия и Китай также дали свое согласие на строительство трубопровода "Сила Сибири-2", который однажды сможет поставлять дополнительно 50 млрд куб. м российского газа в год через Монголию с арктических газовых месторождений Ямала.

Однако главным препятствием для реализации проекта остается цена на российский газ, указывает издание.

Китай также согласился увеличить объем газа, который он покупает по трубопроводу с острова Сахалин на Дальнем Востоке россии, до 12 млрд куб. м в год с 10 млрд куб. м, согласованных ранее. Ожидается, что маршрут заработает с 2027 года.

Министерство экономики россии оценивает, что доходы от экспорта газа в Китай будут на 30-40% ниже, чем стоимость экспорта в Европу в 2025-2028 годах.

Единственный действующий маршрут поставок российского газа в Европу – это трубопровод "Турецкий поток" под Черным морем. Поставки через Украину, которые в последние годы составляли около 12-15 млрд куб. м, были прекращены в начале года, на фоне того, как москва и Киев не смогли продлить транзитное соглашение.

По данным министерства финансов россии, экспорт газа принес в государственный бюджет рф около 420 миллиардов рублей (5,28 миллиарда долларов США) в январе-ноябре.

По расчетам Reuters, в этом году экспорт газа составит около 470 миллиардов рублей, что на 71% меньше рекордных 1,63 триллиона рублей в 2022 году, когда цены на газ на европейских хабах резко выросли, и меньше чем 490 миллиардов рублей в 2024 году.

Экспорт российского СПГ в Китай вырос до рекордного уровня - Bloomberg22.12.25, 09:45 • 3194 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Монголия
Газпром
Reuters
Европа
Китай
Украина