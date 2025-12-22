Экспорт российского газа в Китай вырастет на четверть, но не компенсирует потери от Европы - Reuters

Экспорт российского природного газа в Китай по трубопроводу в этом году, как ожидается, вырастет на четверть, на фоне того, как москва наращивает продажи в Азию и укрепляет связи с крупнейшим в мире потребителем энергии, сообщает Reuters в понедельник со ссылкой на источник, знакомый с данными, пишет УНН.

Детали

Однако, как показали расчеты Reuters, это не компенсирует падение доходов от потери европейского газового рынка.

С начала полномасштабной войны рф против Украины в 2022 году россия перенаправила большую часть своей нефти в Индию и Китай, на фоне того, как москва и Европа – некогда ее основной рынок экспорта сырьевых товаров и источник доходов – разорвали связи.

Оказалось, что перенаправить потоки газа на восток труднее, а кропотливые переговоры по поставкам большего количества российского газа в Китай дали ограниченные результаты, пишет издание.

"газпром" продвигает вперед проект нового газопровода "Сила Сибири-2" в Китай - FT

Источник сообщил, что российский энергетический гигант "газпром" ожидает, что экспорт газа в Китай через трубопровод "Сила Сибири" в этом году достигнет примерно 38,6-38,7 миллиарда кубических метров, что больше, чем 31 млрд куб. м в 2024 году, и превысит запланированную годовую мощность трубопровода в 38 млрд куб. м.

"газпром" не сразу ответил на запрос о комментарии. Его генеральный директор алексей миллер заявил в октябре, что поставки через "Силу Сибири-1" в этом году превысят 38 млрд куб. м.

Во время визита главы кремля владимира путина в Китай в сентябре страны договорились увеличить годовые объемы на маршруте еще на 6 млрд куб. м, до 44 млрд куб. м в год.

россия и Китай также дали свое согласие на строительство трубопровода "Сила Сибири-2", который однажды сможет поставлять дополнительно 50 млрд куб. м российского газа в год через Монголию с арктических газовых месторождений Ямала.

Однако главным препятствием для реализации проекта остается цена на российский газ, указывает издание.

Китай также согласился увеличить объем газа, который он покупает по трубопроводу с острова Сахалин на Дальнем Востоке россии, до 12 млрд куб. м в год с 10 млрд куб. м, согласованных ранее. Ожидается, что маршрут заработает с 2027 года.

Министерство экономики россии оценивает, что доходы от экспорта газа в Китай будут на 30-40% ниже, чем стоимость экспорта в Европу в 2025-2028 годах.

Единственный действующий маршрут поставок российского газа в Европу – это трубопровод "Турецкий поток" под Черным морем. Поставки через Украину, которые в последние годы составляли около 12-15 млрд куб. м, были прекращены в начале года, на фоне того, как москва и Киев не смогли продлить транзитное соглашение.

По данным министерства финансов россии, экспорт газа принес в государственный бюджет рф около 420 миллиардов рублей (5,28 миллиарда долларов США) в январе-ноябре.

По расчетам Reuters, в этом году экспорт газа составит около 470 миллиардов рублей, что на 71% меньше рекордных 1,63 триллиона рублей в 2022 году, когда цены на газ на европейских хабах резко выросли, и меньше чем 490 миллиардов рублей в 2024 году.

Экспорт российского СПГ в Китай вырос до рекордного уровня - Bloomberg