Надходження від плати за землю зросли на 5,5 мільярда гривень: лідерами є три регіони та столиця
Київ • УНН
За 11 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло 41,4 млрд грн плати за землю, що на 15,3% більше, ніж торік. Дніпропетровщина, Київ, Одеська та Львівська області забезпечили найбільші надходження.
За одинадцять місяців поточного року до місцевих бюджетів надійшло 41,4 млрд грн плати за землю. За даними Державної податкової служби України, цей показник на 15,3% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. У грошовому еквіваленті приріст склав 5,5 млрд грн. Про це пише УНН.
Деталі
Основна частка надходжень забезпечена чотирма областями та столицею. Найбільші суми до бюджетів перерахували платники Дніпропетровщини – 7,3 млрд грн. Київ поповнив бюджет на 5,9 млрд грн, Одеська область – на 3,7 млрд грн, а Львівська – на 2,9 млрд грн.
Податкова служба нагадує, що кожен власник землі або землекористувач має право перевірити правильність нарахованих сум. У разі виявлення розбіжностей платники можуть звернутися до контролюючих органів для уточнення даних та перерахунку податкових зобов'язань.
