Надходження від плати за землю зросли на 5,5 мільярда гривень: лідерами є три регіони та столиця

12:03 • 10415 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 10516 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 13745 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 10653 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 13592 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20424 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36529 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52269 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 80974 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44758 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 31533 перегляди
Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW23 грудня, 04:30 • 7008 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 32366 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 17079 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 10793 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 10413 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 13743 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 80972 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 60521 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 88915 перегляди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Юрій Ігнат
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Село
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 6512 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 10998 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 21713 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 24065 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 46532 перегляди
Надходження від плати за землю зросли на 5,5 мільярда гривень: лідерами є три регіони та столиця

Київ • УНН

 • 116 перегляди

За 11 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло 41,4 млрд грн плати за землю, що на 15,3% більше, ніж торік. Дніпропетровщина, Київ, Одеська та Львівська області забезпечили найбільші надходження.

Надходження від плати за землю зросли на 5,5 мільярда гривень: лідерами є три регіони та столиця

За одинадцять місяців поточного року до місцевих бюджетів надійшло 41,4 млрд грн плати за землю. За даними Державної податкової служби України, цей показник на 15,3% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. У грошовому еквіваленті приріст склав 5,5 млрд грн. Про це пише УНН.

Деталі

Основна частка надходжень забезпечена чотирма областями та столицею. Найбільші суми до бюджетів перерахували платники Дніпропетровщини – 7,3 млрд грн. Київ поповнив бюджет на 5,9 млрд грн, Одеська область – на 3,7 млрд грн, а Львівська – на 2,9 млрд грн.

Податкова служба нагадує, що кожен власник землі або землекористувач має право перевірити правильність нарахованих сум. У разі виявлення розбіжностей платники можуть звернутися до контролюючих органів для уточнення даних та перерахунку податкових зобов'язань.

Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за три квартали 2025 року - Мінрозвитку18.12.25, 15:33 • 2673 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНерухомістьФінанси
Нерухомість
Державний бюджет
Львівська область
Державна податкова служба України
Одеська область
Дніпропетровська область
Київ