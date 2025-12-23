Поступления от платы за землю выросли на 5,5 миллиарда гривен: лидерами являются три региона и столица
Киев • УНН
За 11 месяцев этого года в местные бюджеты поступило 41,4 млрд грн платы за землю, что на 15,3% больше, чем в прошлом году. Днепропетровщина, Киев, Одесская и Львовская области обеспечили наибольшие поступления.
За одиннадцать месяцев текущего года в местные бюджеты поступило 41,4 млрд грн платы за землю. По данным Государственной налоговой службы Украины, этот показатель на 15,3% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В денежном эквиваленте прирост составил 5,5 млрд грн. Об этом пишет УНН.
Подробности
Основная доля поступлений обеспечена четырьмя областями и столицей. Наибольшие суммы в бюджеты перечислили плательщики Днепропетровской области – 7,3 млрд грн. Киев пополнил бюджет на 5,9 млрд грн, Одесская область – на 3,7 млрд грн, а Львовская – на 2,9 млрд грн.
Налоговая служба напоминает, что каждый владелец земли или землепользователь имеет право проверить правильность начисленных сумм. В случае выявления расхождений плательщики могут обратиться в контролирующие органы для уточнения данных и перерасчета налоговых обязательств.
