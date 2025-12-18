Доходы от туристического сбора в Украине выросли на 35% за три квартала 2025 года - Минразвития

Доходы от туристического сбора в Украине за три квартала 2025 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 234,3 миллиона гривен. Соответствующие данные Министерство развития общин и территорий представило во время презентации нового туристического дашборда – первого цифрового инструмента, аккумулирующего полную статистику отрасли из государственных реестров, пишет УНН.

Подробности

Наибольшие объемы сбора обеспечили Киев (52,8 млн грн), Львовщина (42,5 млн грн) и Ивано-Франковщина (32,4 млн грн). В целом налоговые поступления от всей туристической сферы продемонстрировали рост на 40%, превысив за первое полугодие текущего года отметку в 1,8 миллиарда гривен. Основными драйверами финансового роста стали отели столицы и западных регионов.

По словам первого заместителя Министра Алены Шкрум, новый дашборд направлен на детинизацию отрасли и помощь инвесторам в стратегическом планировании.

Помимо финансовых показателей, аналитика выявила острый дефицит кадров: в частности, на Львовщине в сфере общественного питания на одну кандидатуру претендуют сразу три вакансии. Также система зафиксировала самые популярные маршруты года, среди которых неизменными лидерами остаются направления Киев–Львов, Карпаты и Закарпатье.

Дашборд является практическим инструментом для формирования государственной политики в сфере туризма, стратегического планирования областей и общин, бизнеса, инвестирующего или планирующего развитие в туристической сфере, а также для международных инвесторов, заинтересованных в проектах в сфере дорог, отелей, санаториев и инфраструктуры – отметили в Минразвития.

