Доходы от туристического сбора в Украине выросли на 35% за три квартала 2025 года - Минразвития

Эксклюзив
13:04 • 5080 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 10872 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 2332 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 10259 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 12384 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 13040 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 20674 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 29970 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40507 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56348 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Теги
Авторы
Популярные новости
Туман и до +6 тепла днем: какой будет погода в Украине 18 декабряPhoto18 декабря, 04:04 • 16302 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 38822 просмотра
Великобритания завершает подготовку войск для миротворческой миссии в Украине18 декабря, 05:08 • 14717 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 35268 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 19871 просмотра
публикации
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 10872 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 10849 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 51529 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 49694 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 45847 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Европа
Польша
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 10849 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 23989 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 23526 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 30405 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 35857 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Дипломатка
9К720 Искандер

Доходы от туристического сбора в Украине выросли на 35% за три квартала 2025 года - Минразвития

Киев • УНН

 • 456 просмотра

За три квартала 2025 года доходы от туристического сбора выросли на 35%, достигнув 234,3 миллиона гривен. Наибольшие поступления обеспечили Киев, Львовская область и Ивано-Франковская область.

Доходы от туристического сбора в Украине выросли на 35% за три квартала 2025 года - Минразвития

Доходы от туристического сбора в Украине за три квартала 2025 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 234,3 миллиона гривен. Соответствующие данные Министерство развития общин и территорий представило во время презентации нового туристического дашборда – первого цифрового инструмента, аккумулирующего полную статистику отрасли из государственных реестров, пишет УНН.

Подробности

Наибольшие объемы сбора обеспечили Киев (52,8 млн грн), Львовщина (42,5 млн грн) и Ивано-Франковщина (32,4 млн грн). В целом налоговые поступления от всей туристической сферы продемонстрировали рост на 40%, превысив за первое полугодие текущего года отметку в 1,8 миллиарда гривен. Основными драйверами финансового роста стали отели столицы и западных регионов.

Украина и Испания подписали ряд документов: от сотрудничества против дезинформации РФ до туризма и экономики18.11.25, 19:58 • 4317 просмотров

По словам первого заместителя Министра Алены Шкрум, новый дашборд направлен на детинизацию отрасли и помощь инвесторам в стратегическом планировании.

Помимо финансовых показателей, аналитика выявила острый дефицит кадров: в частности, на Львовщине в сфере общественного питания на одну кандидатуру претендуют сразу три вакансии. Также система зафиксировала самые популярные маршруты года, среди которых неизменными лидерами остаются направления Киев–Львов, Карпаты и Закарпатье.

Дашборд является практическим инструментом для формирования государственной политики в сфере туризма, стратегического планирования областей и общин, бизнеса, инвестирующего или планирующего развитие в туристической сфере, а также для международных инвесторов, заинтересованных в проектах в сфере дорог, отелей, санаториев и инфраструктуры 

– отметили в Минразвития.

В Украине туристический сбор вырос на 20% в сезон отпусков: какие регионы заработали больше всего24.10.25, 10:17 • 5149 просмотров

Степан Гафтко

Экономика
российская пропаганда
Война в Украине
Львовская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Карпатские горы
Испания
Киев