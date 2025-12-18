Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за три квартали 2025 року - Мінрозвитку

Доходи від туристичного збору в Україні за три квартали 2025 року зросли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 234,3 мільйона гривень. Відповідні дані Міністерство розвитку громад та територій представило під час презентації нового туристичного дашборду – першого цифрового інструменту, що акумулює повну статистику галузі з державних реєстрів, пише УНН.

Деталі

Найбільші обсяги збору забезпечили Київ (52,8 млн грн), Львівщина (42,5 млн грн) та Івано-Франківщина (32,4 млн грн). Загалом податкові надходження від усієї туристичної сфери продемонстрували зростання на 40%, перевищивши за перше півріччя поточного року позначку в 1,8 мільярда гривень. Основними драйверами фінансового зростання стали готелі столиці та західних регіонів.

За словами першої заступниці Міністра Альони Шкрум, новий дашборд спрямований на детінізацію галузі та допомогу інвесторам у стратегічному плануванні.

Окрім фінансових показників, аналітика виявила гострий дефіцит кадрів: зокрема, на Львівщині у сфері громадського харчування на одну кандидатуру претендують одразу три вакансії. Також система зафіксувала найпопулярніші маршрути року, серед яких незмінними лідерами залишаються напрямки Київ–Львів, Карпати та Закарпаття.

Дашборд є практичним інструментом для формування державної політики у сфері туризму, стратегічного планування областей і громад, бізнесу, що інвестує або планує розвиток у туристичній сфері, а також для міжнародних інвесторів, зацікавлених у проєктах у сфері доріг, готелів, санаторіїв та інфраструктури – зазначили у Мінрозвитку.

