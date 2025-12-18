Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за три квартали 2025 року - Мінрозвитку

$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 4966 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 10785 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 2266 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 10217 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 12344 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 13015 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 20650 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 29961 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40497 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56336 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Туман і до 6 тепла вдень: якою буде погода в Україні 18 грудняPhoto18 грудня, 04:04 • 16302 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 38822 перегляди
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 14717 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 35268 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 19871 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 10785 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 10818 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 51502 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 49665 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 45820 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 10818 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 23976 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 23511 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 30388 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 35844 перегляди
Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за три квартали 2025 року - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 444 перегляди

За три квартали 2025 року доходи від туристичного збору зросли на 35%, досягнувши 234,3 мільйона гривень. Найбільші надходження забезпечили Київ, Львівщина та Івано-Франківщина.

Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за три квартали 2025 року - Мінрозвитку

Доходи від туристичного збору в Україні за три квартали 2025 року зросли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 234,3 мільйона гривень. Відповідні дані Міністерство розвитку громад та територій представило під час презентації нового туристичного дашборду – першого цифрового інструменту, що акумулює повну статистику галузі з державних реєстрів, пише УНН.

Деталі

Найбільші обсяги збору забезпечили Київ (52,8 млн грн), Львівщина (42,5 млн грн) та Івано-Франківщина (32,4 млн грн). Загалом податкові надходження від усієї туристичної сфери продемонстрували зростання на 40%, перевищивши за перше півріччя поточного року позначку в 1,8 мільярда гривень. Основними драйверами фінансового зростання стали готелі столиці та західних регіонів.

Україна та Іспанія підписали низку документів: від співпраці проти дезінформації рф до туризму та економіки18.11.25, 19:58 • 4317 переглядiв

За словами першої заступниці Міністра Альони Шкрум, новий дашборд спрямований на детінізацію галузі та допомогу інвесторам у стратегічному плануванні.

Окрім фінансових показників, аналітика виявила гострий дефіцит кадрів: зокрема, на Львівщині у сфері громадського харчування на одну кандидатуру претендують одразу три вакансії. Також система зафіксувала найпопулярніші маршрути року, серед яких незмінними лідерами залишаються напрямки Київ–Львів, Карпати та Закарпаття.

Дашборд є практичним інструментом для формування державної політики у сфері туризму, стратегічного планування областей і громад, бізнесу, що інвестує або планує розвиток у туристичній сфері, а також для міжнародних інвесторів, зацікавлених у проєктах у сфері доріг, готелів, санаторіїв та інфраструктури 

– зазначили у Мінрозвитку.

В Україні туристичний збір зріс на 20% у сезон відпусток: які регіони заробили найбільше24.10.25, 10:17 • 5149 переглядiв

Степан Гафтко

Економіка
російська пропаганда
Війна в Україні
Львівська область
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Карпати
Іспанія
Київ