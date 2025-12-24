росія провалила план будівництва суден: лише 593 з 2062 отримали фінансування - ЦПД

$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 17102 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 32557 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 41061 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 49591 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 34476 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 39703 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20536 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18640 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24163 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39570 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Популярнi новини
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС23 грудня, 21:21 • 11456 перегляди
Зеленський: відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця23 грудня, 21:42 • 10705 перегляди
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 13156 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 8060 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 8286 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 41061 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 27902 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 49591 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 39703 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 97022 перегляди
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 208 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 26367 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 24697 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 28156 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 30180 перегляди
росія провалила план будівництва суден: лише 593 з 2062 отримали фінансування - ЦПД

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У росії до 2035 року планували збудувати 2062 судна, але фінансування забезпечене лише для 593, що ставить під сумнів понад 1500 проєктів. Будівництво суден у рф у 2,5–3 рази дорожче, ніж у Китаї, через низьку продуктивність праці та технологічне відставання.

росія провалила план будівництва суден: лише 593 з 2062 отримали фінансування - ЦПД
Фото: ЦПД РНБО

У росії до 2035 року планували збудувати 2062 судна, однак реальне фінансування забезпечене лише для 593. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Понад 1500 проєктів залишаються під питанням: значна частина контрактів або не підтверджена замовниками, або існує виключно на папері. Зокрема, льодові судна для Північного морського шляху також не отримали належного фінансування: зі 115 запланованих реально будуються лише 5.

Програми "квот під кіль", за якими дозволи на видобуток риби чи морських ресурсів видаються в обмін на інвестиції в нові судна, забезпечили реальними замовленнями лише 67 одиниць

- йдеться в повідомленні.

Також у ЦПД зазначили: будівництво суден у рф коштує в 2,5–3 рази дорожче, ніж у Китаї. Це стало можливим через низьку продуктивність праці, технологічне відставання, слабку автоматизацію й роботизацію, а також дорогий капітал і робочу силу.

Прогресу в цивільному суднобудуванні немає, російські верфі залишаються у стані стагнації. кремль намагається демонструвати уявну "міць", однак економічна нестабільність, занепад ключових галузей і бюджет, орієнтований виключно на війну, перетворюють подібні плани рф на порожню пропаганду з мізерними результатами

- заявили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

У росії обговорюють запровадження єдиного ідентифікатора користувача для всіх інтернет-платформ. Його хочуть зробити незмінним і прив’язати до номера телефону, щоб "точніше рахувати аудиторію".

Євген Устименко

