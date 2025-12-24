У росії до 2035 року планували збудувати 2062 судна, однак реальне фінансування забезпечене лише для 593. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Понад 1500 проєктів залишаються під питанням: значна частина контрактів або не підтверджена замовниками, або існує виключно на папері. Зокрема, льодові судна для Північного морського шляху також не отримали належного фінансування: зі 115 запланованих реально будуються лише 5.

Програми "квот під кіль", за якими дозволи на видобуток риби чи морських ресурсів видаються в обмін на інвестиції в нові судна, забезпечили реальними замовленнями лише 67 одиниць

Також у ЦПД зазначили: будівництво суден у рф коштує в 2,5–3 рази дорожче, ніж у Китаї. Це стало можливим через низьку продуктивність праці, технологічне відставання, слабку автоматизацію й роботизацію, а також дорогий капітал і робочу силу.

Прогресу в цивільному суднобудуванні немає, російські верфі залишаються у стані стагнації. кремль намагається демонструвати уявну "міць", однак економічна нестабільність, занепад ключових галузей і бюджет, орієнтований виключно на війну, перетворюють подібні плани рф на порожню пропаганду з мізерними результатами