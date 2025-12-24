россия провалила план строительства судов: только 593 из 2062 получили финансирование - ЦПД
Киев • УНН
В россии до 2035 года планировали построить 2062 судна, но финансирование обеспечено только для 593, что ставит под сомнение более 1500 проектов. Строительство судов в рф в 2,5-3 раза дороже, чем в Китае, из-за низкой производительности труда и технологического отставания.
Детали
Более 1500 проектов остаются под вопросом: значительная часть контрактов либо не подтверждена заказчиками, либо существует исключительно на бумаге. В частности, ледовые суда для Северного морского пути также не получили должного финансирования: из 115 запланированных реально строятся только 5.
Программы "квот под киль", по которым разрешения на добычу рыбы или морских ресурсов выдаются в обмен на инвестиции в новые суда, обеспечили реальными заказами лишь 67 единиц
Также в ЦПД отметили: строительство судов в рф стоит в 2,5–3 раза дороже, чем в Китае. Это стало возможным из-за низкой производительности труда, технологического отставания, слабой автоматизации и роботизации, а также дорогого капитала и рабочей силы.
Прогресса в гражданском судостроении нет, российские верфи остаются в состоянии стагнации. кремль пытается демонстрировать мнимую "мощь", однако экономическая нестабильность, упадок ключевых отраслей и бюджет, ориентированный исключительно на войну, превращают подобные планы рф в пустую пропаганду с мизерными результатами
