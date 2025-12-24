россия провалила план строительства судов: только 593 из 2062 получили финансирование - ЦПД

$42.100.05
49.640.15
ukenru
23 декабря, 15:52 • 17807 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 34224 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 43383 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 51907 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 35578 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 41083 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20894 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18742 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24256 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39678 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.3м/с
69%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже23 декабря, 23:00 • 6534 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 14325 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 9678 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 4296 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 10525 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 43383 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 28955 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 51907 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 41083 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 97969 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Чернигов
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 1172 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 26914 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 25129 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 28543 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 30536 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Фильм

россия провалила план строительства судов: только 593 из 2062 получили финансирование - ЦПД

Киев • УНН

 • 776 просмотра

В россии до 2035 года планировали построить 2062 судна, но финансирование обеспечено только для 593, что ставит под сомнение более 1500 проектов. Строительство судов в рф в 2,5-3 раза дороже, чем в Китае, из-за низкой производительности труда и технологического отставания.

россия провалила план строительства судов: только 593 из 2062 получили финансирование - ЦПД
Фото: ЦПД СНБО

В россии до 2035 года планировали построить 2062 судна, однако реальное финансирование обеспечено лишь для 593. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Более 1500 проектов остаются под вопросом: значительная часть контрактов либо не подтверждена заказчиками, либо существует исключительно на бумаге. В частности, ледовые суда для Северного морского пути также не получили должного финансирования: из 115 запланированных реально строятся только 5.

Программы "квот под киль", по которым разрешения на добычу рыбы или морских ресурсов выдаются в обмен на инвестиции в новые суда, обеспечили реальными заказами лишь 67 единиц

- говорится в сообщении.

Также в ЦПД отметили: строительство судов в рф стоит в 2,5–3 раза дороже, чем в Китае. Это стало возможным из-за низкой производительности труда, технологического отставания, слабой автоматизации и роботизации, а также дорогого капитала и рабочей силы.

Прогресса в гражданском судостроении нет, российские верфи остаются в состоянии стагнации. кремль пытается демонстрировать мнимую "мощь", однако экономическая нестабильность, упадок ключевых отраслей и бюджет, ориентированный исключительно на войну, превращают подобные планы рф в пустую пропаганду с мизерными результатами

- заявили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

В россии обсуждают введение единого идентификатора пользователя для всех интернет-платформ. Его хотят сделать неизменным и привязать к номеру телефона, чтобы "точнее считать аудиторию".

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет
Социальная сеть
Война в Украине
Китай
Украина