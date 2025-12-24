россия провалила план строительства судов: только 593 из 2062 получили финансирование - ЦПД

В россии до 2035 года планировали построить 2062 судна, но финансирование обеспечено только для 593, что ставит под сомнение более 1500 проектов. Строительство судов в рф в 2,5-3 раза дороже, чем в Китае, из-за низкой производительности труда и технологического отставания.