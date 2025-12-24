У рф готуються до розширення цифрового контролю над громадянами - ЦПД
Київ • УНН
росія планує запровадити єдиний ідентифікатор користувача для всіх інтернет-платформ, прив'язаний до номера телефону. Це дозволить відстежувати активність користувачів, створюючи модель "цифрового ГУЛАГу".
У росії обговорюють запровадження єдиного ідентифікатора користувача для всіх інтернет-платформ. Його планують зробити незмінним і прив’язати до номера телефону, щоб "точніше рахувати аудиторію". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що офіційно в рф це пояснюють прагненням до прозорої статистики та зручності для рекламного ринку: у мінцифри запевняють, що дані будуть знеособленими й передаватимуться в зашифрованому вигляді.
Насправді ж ідеться про ще один крок до тотального цифрового контролю. Незмінний ID, прив’язаний до номера телефону, фактично створює єдиний цифровий профіль людини - з можливістю відстежувати її активність у соцмережах, медіа, онлайн-кінотеатрах та інших сервісах
Там резюмують, що під прикриттям "зручності для бізнесу" в рф вибудовується модель "цифрового ГУЛАГу", де кожен клік може бути пов’язаний із конкретною людиною.
Нагадаємо
рф планує запустити єдиний реєстр IMEI, що з 2027 року прив'яже їх до абонентських номерів. З 2028 року до мережі підключатимуться лише пристрої з державної бази, що зробить мобільний зв'язок елементом державного нагляду.
