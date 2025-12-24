$42.150.10
23 грудня, 15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 15:15
У рф готуються до розширення цифрового контролю над громадянами - ЦПД

Київ • УНН

 • 224 перегляди

росія планує запровадити єдиний ідентифікатор користувача для всіх інтернет-платформ, прив'язаний до номера телефону. Це дозволить відстежувати активність користувачів, створюючи модель "цифрового ГУЛАГу".

У рф готуються до розширення цифрового контролю над громадянами - ЦПД

У росії обговорюють запровадження єдиного ідентифікатора користувача для всіх інтернет-платформ. Його планують зробити незмінним і прив’язати до номера телефону, щоб "точніше рахувати аудиторію". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що офіційно в рф це пояснюють прагненням до прозорої статистики та зручності для рекламного ринку: у мінцифри запевняють, що дані будуть знеособленими й передаватимуться в зашифрованому вигляді.

Насправді ж ідеться про ще один крок до тотального цифрового контролю. Незмінний ID, прив’язаний до номера телефону, фактично створює єдиний цифровий профіль людини - з можливістю відстежувати її активність у соцмережах, медіа, онлайн-кінотеатрах та інших сервісах

- вказують у ЦПД.

Там резюмують, що під прикриттям "зручності для бізнесу" в рф вибудовується модель "цифрового ГУЛАГу", де кожен клік може бути пов’язаний із конкретною людиною.

Нагадаємо

рф планує запустити єдиний реєстр IMEI, що з 2027 року прив'яже їх до абонентських номерів. З 2028 року до мережі підключатимуться лише пристрої з державної бази, що зробить мобільний зв'язок елементом державного нагляду.

путінська росія не повернеться до цивілізованого світу, демократія там можлива за умови розпаду рф - ЦПД20.12.25, 11:13 • 5323 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини СвітуТехнології
російська пропаганда
Техніка
Рада національної безпеки і оборони України