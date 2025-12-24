$42.100.05
Заволоділа 70 млн гривень громади через завищені закупівлі: на Харківщині оголосили підозру групі осіб

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру групі осіб у заволодінні 70 млн гривень Харківської міської територіальної громади. Це сталося під час закупівель товарів в енергетичній сфері за завищеними у 2,5 рази цінами.

Заволоділа 70 млн гривень громади через завищені закупівлі: на Харківщині оголосили підозру групі осіб

Правоохоронці повідомили про підозру групі осіб у заволодінні коштами Харківської міської територіальної громади під час закупівель товарів в енергетичній сфері. Також про підозру у службовій недбалості повідомлено генеральному директору одного з комунальних підприємств Харкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Ці злочини передбачені ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. За даними слідства, засновник та директор суб’єкта господарювання спільно із службовими особами комунального підприємства мали на меті заволодіти грошовими коштами територіальної громади міста Харкова незаконним шляхом.

Для цього фігуранти взяли участь у неконкурентному тендері на закупівлю товарів, але лише з одним заздалегідь визначеним постачальником. Цей тендер було проведено службовими особами зазначеного комунального підприємства.

Далі приватне підприємство придбало товари за звичайними ринковими цінами, а комунальному підприємству реалізувало їх за вартістю, завищеною майже у 2,5 рази.

В результаті територіальна громада Харкова отримала матеріальну шкоду на суму майже 70 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування: вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються інші обставини злочину та інші причетні особи.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю міської ради Дніпра та трьом особам у завданні 3,3 млн гривень збитків бюджету.

Євген Устименко

