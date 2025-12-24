Завладела 70 млн гривен общины через завышенные закупки: на Харьковщине объявили подозрение группе лиц
Киев • УНН
Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц в завладении 70 млн гривен Харьковской городской территориальной общины. Это произошло во время закупок товаров в энергетической сфере по завышенным в 2,5 раза ценам.
Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц в завладении средствами Харьковской городской территориальной общины во время закупок товаров в энергетической сфере. Также о подозрении в служебной халатности сообщено генеральному директору одного из коммунальных предприятий Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Подробности
Эти преступления предусмотрены ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, учредитель и директор субъекта хозяйствования совместно с должностными лицами коммунального предприятия имели целью завладеть денежными средствами территориальной общины города Харькова незаконным путем.
Для этого фигуранты приняли участие в неконкурентном тендере на закупку товаров, но только с одним заранее определенным поставщиком. Этот тендер был проведен должностными лицами указанного коммунального предприятия.
Далее частное предприятие приобрело товары по обычным рыночным ценам, а коммунальному предприятию реализовало их по стоимости, завышенной почти в 2,5 раза.
В результате территориальная община Харькова получила материальный ущерб на сумму почти 70 млн гривен.
Сейчас продолжается досудебное расследование: решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются другие обстоятельства преступления и другие причастные лица.
