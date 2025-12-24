Завладела 70 млн гривен общины через завышенные закупки: на Харьковщине объявили подозрение группе лиц

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 6054 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 24915 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 42308 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 56095 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 63721 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 40050 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 48815 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21994 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19187 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24676 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.1м/с
60%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 15660 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 11706 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 16455 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 6116 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 10410 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 56092 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 34835 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 63720 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 48815 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 103343 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Денис Шмыгаль
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 6270 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 30017 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 27549 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 30719 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 32663 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Фильм
Сериал

Завладела 70 млн гривен общины через завышенные закупки: на Харьковщине объявили подозрение группе лиц

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц в завладении 70 млн гривен Харьковской городской территориальной общины. Это произошло во время закупок товаров в энергетической сфере по завышенным в 2,5 раза ценам.

Завладела 70 млн гривен общины через завышенные закупки: на Харьковщине объявили подозрение группе лиц

Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц в завладении средствами Харьковской городской территориальной общины во время закупок товаров в энергетической сфере. Также о подозрении в служебной халатности сообщено генеральному директору одного из коммунальных предприятий Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Эти преступления предусмотрены ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, учредитель и директор субъекта хозяйствования совместно с должностными лицами коммунального предприятия имели целью завладеть денежными средствами территориальной общины города Харькова незаконным путем.

Для этого фигуранты приняли участие в неконкурентном тендере на закупку товаров, но только с одним заранее определенным поставщиком. Этот тендер был проведен должностными лицами указанного коммунального предприятия.

Далее частное предприятие приобрело товары по обычным рыночным ценам, а коммунальному предприятию реализовало их по стоимости, завышенной почти в 2,5 раза.

В результате территориальная община Харькова получила материальный ущерб на сумму почти 70 млн гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование: решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются другие обстоятельства преступления и другие причастные лица.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу городского совета Днепра и трем лицам в нанесении 3,3 млн гривен убытков бюджету.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Электроэнергия
Днепр
Украина
Харьков