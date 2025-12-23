$42.150.10
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 12463 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 16574 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 12200 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 14884 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 21096 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37082 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52626 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82415 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44948 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Порушення санітарних норм і кишкова паличка у шкільній їжі: у Миколаєві службові особи отримали підозри

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Прокурори повідомили про підозру посадовцям через порушення санітарних норм та кишкову паличку у шкільній їжі. У продуктах, що постачалися школярам, виявили небезпечні бактерії.

Порушення санітарних норм і кишкова паличка у шкільній їжі: у Миколаєві службові особи отримали підозри

У Миколаєві прокурори повідомили про підозру службовим особам через численні порушення санітарних норм і кишкову паличка у шкільній їжі, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора. 

Деталі

У Миколаєві компанія, яка постачала їжу для школярів, і комунальне підприємство, що відповідало за організацію харчування, працювали з порушенням санітарних правил. У продуктах знайшли небезпечні бактерії, які можуть викликати кишкові інфекції.

Сьогодні, 23 грудня, за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва, повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю та виконувачу обов’язків директора Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаївської міської ради 

- йдеться у повідомленні.

12 дітей потрапили до лікарні з отруєнням з відпочинку на Львівщині18.08.25, 09:44 • 4188 переглядiв

Додамо

В Офісі Генпрокурора нагадали, що у межах досудового розслідування 12 грудня прокурори та слідчі провели низку обшуків, під час яких вилучено документацію та зразки продуктів харчування. Вилучені зразки направлено на дослідження до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. 

За результатами дослідження встановлено численні порушення санітарного законодавства та вимог безпечності продуктів, а також виявлено бактерії групи кишкової палички (коліформні бактерії), що ставить під загрозу здоров’я дітей.

Після проведення обшуків та встановлення порушень, 15 грудня Миколаївською міською радою розірвано договір на надання послуг з організації харчування дітей, укладений 01.12.2025 між Комунальним виробничим підприємством та ТОВ.

У прокуратури повідомили, що директору ТОВ інкримінують порушення санітарних правил і норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло призвести до їх поширення, а також незакінчений замах на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).

Дії в.о. директора комунального підприємства кваліфіковано як закінчений замах на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Державний бюджет
Обшук
Воєнний стан
Генеральний прокурор (Україна)
Миколаїв