Порушення санітарних норм і кишкова паличка у шкільній їжі: у Миколаєві службові особи отримали підозри
Київ • УНН
Прокурори повідомили про підозру посадовцям через порушення санітарних норм та кишкову паличку у шкільній їжі. У продуктах, що постачалися школярам, виявили небезпечні бактерії.
У Миколаєві прокурори повідомили про підозру службовим особам через численні порушення санітарних норм і кишкову паличка у шкільній їжі, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
У Миколаєві компанія, яка постачала їжу для школярів, і комунальне підприємство, що відповідало за організацію харчування, працювали з порушенням санітарних правил. У продуктах знайшли небезпечні бактерії, які можуть викликати кишкові інфекції.
Сьогодні, 23 грудня, за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва, повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю та виконувачу обов’язків директора Комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаївської міської ради
Додамо
В Офісі Генпрокурора нагадали, що у межах досудового розслідування 12 грудня прокурори та слідчі провели низку обшуків, під час яких вилучено документацію та зразки продуктів харчування. Вилучені зразки направлено на дослідження до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
За результатами дослідження встановлено численні порушення санітарного законодавства та вимог безпечності продуктів, а також виявлено бактерії групи кишкової палички (коліформні бактерії), що ставить під загрозу здоров’я дітей.
Після проведення обшуків та встановлення порушень, 15 грудня Миколаївською міською радою розірвано договір на надання послуг з організації харчування дітей, укладений 01.12.2025 між Комунальним виробничим підприємством та ТОВ.
У прокуратури повідомили, що директору ТОВ інкримінують порушення санітарних правил і норм, встановлених для запобігання інфекційним хворобам, що могло призвести до їх поширення, а також незакінчений замах на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України).
Дії в.о. директора комунального підприємства кваліфіковано як закінчений замах на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.