ЄС розслідує державну підтримку Чехії для двох нових ядерних блоків
Київ • УНН
Європейська комісія розслідуватиме державну підтримку Чехії для будівництва та експлуатації двох нових атомних енергоблоків у Дукованах. Ця ініціатива має на меті прискорити декарбонізацію та усунути дефіцит електропостачання, з планованим введенням в експлуатацію у 2036 та 2037 роках.
ЄС розслідуватиме державну підтримку Чехії для двох нових ядерних блоків. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Європейської комісії.
Деталі
У комісії повідомили про сумніви доцільності та пропорційності пакету допомоги чеського уряду. Повідомляється, що ще у квітні 2024 року Комісія схвалила допомогу для будівництва та експлуатації одного нового ядерного реактора в Дукованах, де розташована атомна електростанція.
Однак чеський уряд згодом вирішив розширити інвестиції в атомні потужності, щоб прискорити декарбонізацію електроенергетичного сектору та усунути виявлений дефіцит електропостачання.
У жовтні 2025 року Чехія повідомила Комісію про свій план підтримати будівництво та експлуатацію двох нових атомних енергоблоків у Дукованах, потужність кожного з яких становитиме до 976 МВт.
Два нові блоки, які планується ввести в експлуатацію у 2036 та 2037 роках, повинні підвищити безпеку електропостачання для Чехії та сусідніх країн, сприяючи декарбонізації енергетичного сектору та диверсифікації енергетичного балансу Чехії, йдеться в документі Єврокомісії.
Бенефіціаром є Elektrárna Dukovany II ("EDU II"), компанія, створена для розробки та експлуатації нових ядерних блоків. EDU II належить чеській державі (80 %) та ČEZ (20 %), єдиному оператору атомних електростанцій у Чехії.
Як повідомляє Reuters, Чеська Республіка планує надати державну позику під низький відсоток на початкову суму від 23 млрд євро (26,99 млрд доларів) до 30 млрд євро, а також укласти двосторонній контракт на різницю з пропонованим терміном дії 40 років.
