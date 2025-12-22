ЄС розслідує державну підтримку Чехії для двох нових ядерних блоків

$42.250.09
49.470.12
uken
Ексклюзив
14:35 • 10815 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 11028 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 13323 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 16312 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 17027 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 18017 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 16549 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12966 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12115 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
22 грудня, 10:14 • 8940 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 27417 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 29790 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 22425 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 21132 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 11612 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 10819 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 21330 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 58182 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 80206 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 114528 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Львів
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 3162 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 29961 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 27587 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 32718 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 33575 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Су-30

ЄС розслідує державну підтримку Чехії для двох нових ядерних блоків

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Європейська комісія розслідуватиме державну підтримку Чехії для будівництва та експлуатації двох нових атомних енергоблоків у Дукованах. Ця ініціатива має на меті прискорити декарбонізацію та усунути дефіцит електропостачання, з планованим введенням в експлуатацію у 2036 та 2037 роках.

ЄС розслідує державну підтримку Чехії для двох нових ядерних блоків

ЄС розслідуватиме державну підтримку Чехії для двох нових ядерних блоків. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Європейської комісії.

Деталі

У комісії повідомили про сумніви доцільності та пропорційності пакету допомоги чеського уряду. Повідомляється, що ще у квітні 2024 року Комісія схвалила допомогу для будівництва та експлуатації одного нового ядерного реактора в Дукованах, де розташована атомна електростанція.

Однак чеський уряд згодом вирішив розширити інвестиції в атомні потужності, щоб прискорити декарбонізацію електроенергетичного сектору та усунути виявлений дефіцит електропостачання.

У жовтні 2025 року Чехія повідомила Комісію про свій план підтримати будівництво та експлуатацію двох нових атомних енергоблоків у Дукованах, потужність кожного з яких становитиме до 976 МВт.

Два нові блоки, які планується ввести в експлуатацію у 2036 та 2037 роках, повинні підвищити безпеку електропостачання для Чехії та сусідніх країн, сприяючи декарбонізації енергетичного сектору та диверсифікації енергетичного балансу Чехії, йдеться в документі Єврокомісії.

Бенефіціаром є Elektrárna Dukovany II ("EDU II"), компанія, створена для розробки та експлуатації нових ядерних блоків. EDU II належить чеській державі (80 %) та ČEZ (20 %), єдиному оператору атомних електростанцій у Чехії.

Як повідомляє Reuters, Чеська Республіка планує надати державну позику під низький відсоток на початкову суму від 23 млрд євро (26,99 млрд доларів) до 30 млрд євро, а також укласти двосторонній контракт на різницю з пропонованим терміном дії 40 років.

Нагадаємо

Рада безпеки Чеської Республіки 7 січня обговорить майбутнє ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів для України, яку очолює Чехія та фінансує Захід.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Європейська комісія
Reuters
Чехія
Україна