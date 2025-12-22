ЕС расследует государственную поддержку Чехии для двух новых ядерных блоков

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 10840 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 11044 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 13338 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 16331 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 17046 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 18034 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 16560 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12971 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
22 декабря, 10:23 • 12118 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
22 декабря, 10:14 • 8944 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 27607 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 29984 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 22563 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 21340 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 11767 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 10840 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 21348 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 58199 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 80221 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 114544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 3174 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 29988 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 27612 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 32729 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 33587 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Сухой Су-30

ЕС расследует государственную поддержку Чехии для двух новых ядерных блоков

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Европейская комиссия будет расследовать государственную поддержку Чехии для строительства и эксплуатации двух новых атомных энергоблоков в Дукованах. Эта инициатива направлена на ускорение декарбонизации и устранение дефицита электроснабжения, с планируемым вводом в эксплуатацию в 2036 и 2037 годах.

ЕС расследует государственную поддержку Чехии для двух новых ядерных блоков

ЕС расследует государственную поддержку Чехии для двух новых ядерных блоков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Европейской комиссии.

Подробности

В комиссии сообщили о сомнениях в целесообразности и пропорциональности пакета помощи чешского правительства. Сообщается, что еще в апреле 2024 года Комиссия одобрила помощь для строительства и эксплуатации одного нового ядерного реактора в Дукованах, где расположена атомная электростанция.

Однако чешское правительство впоследствии решило расширить инвестиции в атомные мощности, чтобы ускорить декарбонизацию электроэнергетического сектора и устранить выявленный дефицит электроснабжения.

В октябре 2025 года Чехия сообщила Комиссии о своем плане поддержать строительство и эксплуатацию двух новых атомных энергоблоков в Дукованах, мощность каждого из которых составит до 976 МВт.

Два новых блока, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2036 и 2037 годах, должны повысить безопасность электроснабжения для Чехии и соседних стран, способствуя декарбонизации энергетического сектора и диверсификации энергетического баланса Чехии, говорится в документе Еврокомиссии.

Бенефициаром является Elektrárna Dukovany II ("EDU II"), компания, созданная для разработки и эксплуатации новых ядерных блоков. EDU II принадлежит чешскому государству (80 %) и ČEZ (20 %), единственному оператору атомных электростанций в Чехии.

Как сообщает Reuters, Чешская Республика планирует предоставить государственный заем под низкий процент на начальную сумму от 23 млрд евро (26,99 млрд долларов) до 30 млрд евро, а также заключить двусторонний контракт на разницу с предлагаемым сроком действия 40 лет.

Напомним

Совет безопасности Чешской Республики 7 января обсудит будущее инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины, которую возглавляет Чехия и финансирует Запад.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европейская комиссия
Reuters
Чешская Республика
Украина