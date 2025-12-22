ЕС расследует государственную поддержку Чехии для двух новых ядерных блоков
Киев • УНН
Европейская комиссия будет расследовать государственную поддержку Чехии для строительства и эксплуатации двух новых атомных энергоблоков в Дукованах. Эта инициатива направлена на ускорение декарбонизации и устранение дефицита электроснабжения, с планируемым вводом в эксплуатацию в 2036 и 2037 годах.
ЕС расследует государственную поддержку Чехии для двух новых ядерных блоков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Европейской комиссии.
Подробности
В комиссии сообщили о сомнениях в целесообразности и пропорциональности пакета помощи чешского правительства. Сообщается, что еще в апреле 2024 года Комиссия одобрила помощь для строительства и эксплуатации одного нового ядерного реактора в Дукованах, где расположена атомная электростанция.
Однако чешское правительство впоследствии решило расширить инвестиции в атомные мощности, чтобы ускорить декарбонизацию электроэнергетического сектора и устранить выявленный дефицит электроснабжения.
В октябре 2025 года Чехия сообщила Комиссии о своем плане поддержать строительство и эксплуатацию двух новых атомных энергоблоков в Дукованах, мощность каждого из которых составит до 976 МВт.
Два новых блока, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2036 и 2037 годах, должны повысить безопасность электроснабжения для Чехии и соседних стран, способствуя декарбонизации энергетического сектора и диверсификации энергетического баланса Чехии, говорится в документе Еврокомиссии.
Бенефициаром является Elektrárna Dukovany II ("EDU II"), компания, созданная для разработки и эксплуатации новых ядерных блоков. EDU II принадлежит чешскому государству (80 %) и ČEZ (20 %), единственному оператору атомных электростанций в Чехии.
Как сообщает Reuters, Чешская Республика планирует предоставить государственный заем под низкий процент на начальную сумму от 23 млрд евро (26,99 млрд долларов) до 30 млрд евро, а также заключить двусторонний контракт на разницу с предлагаемым сроком действия 40 лет.
Напомним
