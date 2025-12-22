Рада безпеки Чехії вирішить питання ініціативи щодо боєприпасів для України в січні - Бабіш

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 5612 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 6520 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 10544 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 13028 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 14189 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 15996 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15036 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12403 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11666 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8510 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 23569 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 25820 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 19687 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 16980 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 7816 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 5616 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 17247 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 55543 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 77590 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 111832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Тімур Міндіч
Олександр Більчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львів
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 1642 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 26076 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 23806 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 31657 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 32525 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Су-30
Forbes

Рада безпеки Чехії вирішить питання ініціативи щодо боєприпасів для України в січні - Бабіш

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Рада безпеки Чеської Республіки 7 січня обговорить майбутнє ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів для України. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш висловив занепокоєння щодо прозорості ініціативи.

Рада безпеки Чехії вирішить питання ініціативи щодо боєприпасів для України в січні - Бабіш

Рада безпеки Чеської Республіки 7 січня обговорить майбутнє ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів для України, яку очолює Чехія та фінансує Захід, заявив у понеділок прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ініціатива об'єднує іноземних донорів, включаючи Німеччину, Данію та Нідерланди, з чеськими представниками оборонного відомства, торговцями та виробниками зброї, які закуповують боєприпаси по всьому світу та постачають їх до України, пише видання.

Бабіш, який прийшов до влади минулого тижня та пообіцяв скоротити фінансову допомогу Чехії Україні, розкритикував те, що він називає відсутністю прозорості ініціативи. Але він не зайняв чіткої позиції щодо її майбутнього з моменту перемоги його популістської партії ANO на виборах у жовтні, зазначає видання.

Президент Чехії Петр Павел, союзники Праги по НАТО та Україна високо оцінили цю схему, тоді як проросійські союзники Бабіша по коаліції виступають проти неї, пише видання.

"В принципі, ініціатива щодо боєприпасів, безумовно, була хорошою справою, питання в тому, чи відбулася вона без корупції", – сказав Бабіш на пресконференції після засідання уряду в понеділок.

"Це буде предметом обговорення на Раді державної безпеки 7 січня", – сказав він, додавши, що запропонує остаточну позицію, не вдаючись до подробиць.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО висловив минулого тижня обережний оптимізм щодо продовження ініціативи. Він сказав, що цього року буде поставлено 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів – 43% від загальної кількості боєприпасів, поставлених Києву.

Чехія виконала ціль щодо поставки 1,8 млн великокаліберних снарядів Україні - Фіала13.12.25, 13:13 • 6943 перегляди

Донори надали близько 4,5 мільярда доларів на оплату поставок боєприпасів за цією схемою, тоді як національний внесок Чехії становить десятки мільйонів євро, пише видання.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Петр Павел
Reuters
НАТО
Данія
Чехія
Німеччина
Нідерланди
Україна