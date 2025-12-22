Рада безпеки Чехії вирішить питання ініціативи щодо боєприпасів для України в січні - Бабіш
Київ • УНН
Рада безпеки Чеської Республіки 7 січня обговорить майбутнє ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів для України. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш висловив занепокоєння щодо прозорості ініціативи.
Рада безпеки Чеської Республіки 7 січня обговорить майбутнє ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів для України, яку очолює Чехія та фінансує Захід, заявив у понеділок прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ініціатива об'єднує іноземних донорів, включаючи Німеччину, Данію та Нідерланди, з чеськими представниками оборонного відомства, торговцями та виробниками зброї, які закуповують боєприпаси по всьому світу та постачають їх до України, пише видання.
Бабіш, який прийшов до влади минулого тижня та пообіцяв скоротити фінансову допомогу Чехії Україні, розкритикував те, що він називає відсутністю прозорості ініціативи. Але він не зайняв чіткої позиції щодо її майбутнього з моменту перемоги його популістської партії ANO на виборах у жовтні, зазначає видання.
Президент Чехії Петр Павел, союзники Праги по НАТО та Україна високо оцінили цю схему, тоді як проросійські союзники Бабіша по коаліції виступають проти неї, пише видання.
"В принципі, ініціатива щодо боєприпасів, безумовно, була хорошою справою, питання в тому, чи відбулася вона без корупції", – сказав Бабіш на пресконференції після засідання уряду в понеділок.
"Це буде предметом обговорення на Раді державної безпеки 7 січня", – сказав він, додавши, що запропонує остаточну позицію, не вдаючись до подробиць.
Високопоставлений військовий чиновник НАТО висловив минулого тижня обережний оптимізм щодо продовження ініціативи. Він сказав, що цього року буде поставлено 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів – 43% від загальної кількості боєприпасів, поставлених Києву.
Донори надали близько 4,5 мільярда доларів на оплату поставок боєприпасів за цією схемою, тоді як національний внесок Чехії становить десятки мільйонів євро, пише видання.