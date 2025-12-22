Совет безопасности Чехии решит вопрос инициативы по боеприпасам для Украины в январе - Бабиш
Киев • УНН
Совет безопасности Чешской Республики 7 января обсудит будущее инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины. Премьер-министр Андрей Бабиш выразил обеспокоенность по поводу прозрачности инициативы.
Совет безопасности Чешской Республики 7 января обсудит будущее инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины, которую возглавляет Чехия и финансирует Запад, заявил в понедельник премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Инициатива объединяет иностранных доноров, включая Германию, Данию и Нидерланды, с чешскими представителями оборонного ведомства, торговцами и производителями оружия, которые закупают боеприпасы по всему миру и поставляют их в Украину, пишет издание.
Бабиш, который пришел к власти на прошлой неделе и пообещал сократить финансовую помощь Чехии Украине, раскритиковал то, что он называет отсутствием прозрачности инициативы. Но он не занял четкой позиции относительно ее будущего с момента победы его популистской партии ANO на выборах в октябре, отмечает издание.
Президент Чехии Петр Павел, союзники Праги по НАТО и Украина высоко оценили эту схему, тогда как пророссийские союзники Бабиша по коалиции выступают против нее, пишет издание.
"В принципе, инициатива по боеприпасам, безусловно, была хорошим делом, вопрос в том, произошла ли она без коррупции", – сказал Бабиш на пресс-конференции после заседания правительства в понедельник.
"Это будет предметом обсуждения на Совете государственной безопасности 7 января", – сказал он, добавив, что предложит окончательную позицию, не вдаваясь в подробности.
Высокопоставленный военный чиновник НАТО выразил на прошлой неделе осторожный оптимизм относительно продолжения инициативы. Он сказал, что в этом году будет поставлено 1,8 миллиона артиллерийских боеприпасов – 43% от общего количества боеприпасов, поставленных Киеву.
Чехия выполнила цель по поставке 1,8 млн крупнокалиберных снарядов Украине - Фиала13.12.25, 13:13 • 6943 просмотра
Доноры предоставили около 4,5 миллиарда долларов на оплату поставок боеприпасов по этой схеме, тогда как национальный вклад Чехии составляет десятки миллионов евро, пишет издание.