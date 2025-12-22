$42.250.09
Совет безопасности Чехии решит вопрос инициативы по боеприпасам для Украины в январе - Бабиш

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Совет безопасности Чешской Республики 7 января обсудит будущее инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины. Премьер-министр Андрей Бабиш выразил обеспокоенность по поводу прозрачности инициативы.

Совет безопасности Чешской Республики 7 января обсудит будущее инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины, которую возглавляет Чехия и финансирует Запад, заявил в понедельник премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Инициатива объединяет иностранных доноров, включая Германию, Данию и Нидерланды, с чешскими представителями оборонного ведомства, торговцами и производителями оружия, которые закупают боеприпасы по всему миру и поставляют их в Украину, пишет издание.

Бабиш, который пришел к власти на прошлой неделе и пообещал сократить финансовую помощь Чехии Украине, раскритиковал то, что он называет отсутствием прозрачности инициативы. Но он не занял четкой позиции относительно ее будущего с момента победы его популистской партии ANO на выборах в октябре, отмечает издание.

Президент Чехии Петр Павел, союзники Праги по НАТО и Украина высоко оценили эту схему, тогда как пророссийские союзники Бабиша по коалиции выступают против нее, пишет издание.

"В принципе, инициатива по боеприпасам, безусловно, была хорошим делом, вопрос в том, произошла ли она без коррупции", – сказал Бабиш на пресс-конференции после заседания правительства в понедельник.

"Это будет предметом обсуждения на Совете государственной безопасности 7 января", – сказал он, добавив, что предложит окончательную позицию, не вдаваясь в подробности.

Высокопоставленный военный чиновник НАТО выразил на прошлой неделе осторожный оптимизм относительно продолжения инициативы. Он сказал, что в этом году будет поставлено 1,8 миллиона артиллерийских боеприпасов – 43% от общего количества боеприпасов, поставленных Киеву.

Доноры предоставили около 4,5 миллиарда долларов на оплату поставок боеприпасов по этой схеме, тогда как национальный вклад Чехии составляет десятки миллионов евро, пишет издание.

Юлия Шрамко

