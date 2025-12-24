$42.100.05
Ексклюзив
11:46
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Україна у грудні отримала 245 млн євро допомоги на підтримку енергетики від міжнародних партнерів

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Кошти спрямовані до фонду підтримки енергетики та є ключовими для проходження опалювального сезону.

Україна у грудні отримала 245 млн євро допомоги на підтримку енергетики від міжнародних партнерів
Фото: pixabay

Впродовж грудня Україна додатково отримала 245 мільйонів євро міжнародної допомоги на підтримку енергетичного сектору. Кошти були залучені після активної взаємодії з партнерами та спрямовані до фонду підтримки енергетики. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Хочу зауважити, що лише за грудень, після активної взаємодії з нашими партнерами, ми отримали фактично допомоги додатково на 245 мільйонів євро. Це перерахування в фонд підтримки енергетики, з яких, досить значну підтримку ми отримали за рахунок комунікації з нашими німецькими партнерами. МЗС Німеччини перерахувало 160 мільйонів євро, Міністерство енергетики та економіки Німеччини теж перерахувало 3 мільйони євро, Люксембург перерахував 10 мільйонів євро, фактично всі ці кошти - це фінансування потреб підприємства енергетичної галузі - від нафтогазового комплексу до електроенергетичного, які страждають від ударів і атак ворога

 - заявив Микола Колісник.

Отримана міжнародна допомога є ключовою умовою для проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану.

Це насправді є основною запорукою того, що і цю, четверту зиму, цей опалювальний сезон в умовах воєнного стану, ми зможемо пройти маючи всі необхідні технічні засоби для аварійно-відновлювальних робіт

 - наголосив посадовець.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у Запоріжжі перерозподілив бюджетні кошти. Понад 700 млн грн спрямовано на відновлення медичних закладів, енергетичну автономність університетів, безпеку школярів та допомогу постраждалим регіонам.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаПолітика
Енергоатом
Техніка
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Укргазвидобування
Люксембург
Німеччина
Україна
Запоріжжя