Україна у грудні отримала 245 млн євро допомоги на підтримку енергетики від міжнародних партнерів

Впродовж грудня Україна додатково отримала 245 мільйонів євро міжнародної допомоги на підтримку енергетичного сектору. Кошти були залучені після активної взаємодії з партнерами та спрямовані до фонду підтримки енергетики. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час брифінгу, передає УНН.

Хочу зауважити, що лише за грудень, після активної взаємодії з нашими партнерами, ми отримали фактично допомоги додатково на 245 мільйонів євро. Це перерахування в фонд підтримки енергетики, з яких, досить значну підтримку ми отримали за рахунок комунікації з нашими німецькими партнерами. МЗС Німеччини перерахувало 160 мільйонів євро, Міністерство енергетики та економіки Німеччини теж перерахувало 3 мільйони євро, Люксембург перерахував 10 мільйонів євро, фактично всі ці кошти - це фінансування потреб підприємства енергетичної галузі - від нафтогазового комплексу до електроенергетичного, які страждають від ударів і атак ворога