Украина в декабре получила 245 млн евро помощи на поддержку энергетики от международных партнеров
Киев • УНН
Средства направлены в фонд поддержки энергетики и являются ключевыми для прохождения отопительного сезона.
В течение декабря Украина дополнительно получила 245 миллионов евро международной помощи на поддержку энергетического сектора. Средства были привлечены после активного взаимодействия с партнерами и направлены в фонд поддержки энергетики. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время брифинга, передает УНН.
Подробности
Хочу заметить, что только за декабрь, после активного взаимодействия с нашими партнерами, мы получили фактически помощи дополнительно на 245 миллионов евро. Это перечисления в фонд поддержки энергетики, из которых, достаточно значительную поддержку мы получили за счет коммуникации с нашими немецкими партнерами. МИД Германии перечислил 160 миллионов евро, Министерство энергетики и экономики Германии тоже перечислило 3 миллиона евро, Люксембург перечислил 10 миллионов евро, фактически все эти средства - это финансирование потребностей предприятий энергетической отрасли - от нефтегазового комплекса до электроэнергетического, которые страдают от ударов и атак врага
Полученная международная помощь является ключевым условием для прохождения отопительного сезона в условиях военного положения.
Это на самом деле является основным залогом того, что и эту, четвертую зиму, этот отопительный сезон в условиях военного положения, мы сможем пройти имея все необходимые технические средства для аварийно-восстановительных работ
Напомним
