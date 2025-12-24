$42.100.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина в декабре получила 245 млн евро помощи на поддержку энергетики от международных партнеров

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Средства направлены в фонд поддержки энергетики и являются ключевыми для прохождения отопительного сезона.

Украина в декабре получила 245 млн евро помощи на поддержку энергетики от международных партнеров
Фото: pixabay

В течение декабря Украина дополнительно получила 245 миллионов евро международной помощи на поддержку энергетического сектора. Средства были привлечены после активного взаимодействия с партнерами и направлены в фонд поддержки энергетики. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время брифинга, передает УНН.

Подробности

Хочу заметить, что только за декабрь, после активного взаимодействия с нашими партнерами, мы получили фактически помощи дополнительно на 245 миллионов евро. Это перечисления в фонд поддержки энергетики, из которых, достаточно значительную поддержку мы получили за счет коммуникации с нашими немецкими партнерами. МИД Германии перечислил 160 миллионов евро, Министерство энергетики и экономики Германии тоже перечислило 3 миллиона евро, Люксембург перечислил 10 миллионов евро, фактически все эти средства - это финансирование потребностей предприятий энергетической отрасли - от нефтегазового комплекса до электроэнергетического, которые страдают от ударов и атак врага

 - заявил Николай Колесник.

Полученная международная помощь является ключевым условием для прохождения отопительного сезона в условиях военного положения.

Это на самом деле является основным залогом того, что и эту, четвертую зиму, этот отопительный сезон в условиях военного положения, мы сможем пройти имея все необходимые технические средства для аварийно-восстановительных работ

 - подчеркнул чиновник.

Напомним

Кабинет Министров Украины на выездном заседании в Запорожье перераспределил бюджетные средства. Более 700 млн грн направлено на восстановление медицинских учреждений, энергетическую автономность университетов, безопасность школьников и помощь пострадавшим регионам.

