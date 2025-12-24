Украина в декабре получила 245 млн евро помощи на поддержку энергетики от международных партнеров

В течение декабря Украина дополнительно получила 245 миллионов евро международной помощи на поддержку энергетического сектора. Средства были привлечены после активного взаимодействия с партнерами и направлены в фонд поддержки энергетики. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время брифинга, передает УНН.

Хочу заметить, что только за декабрь, после активного взаимодействия с нашими партнерами, мы получили фактически помощи дополнительно на 245 миллионов евро. Это перечисления в фонд поддержки энергетики, из которых, достаточно значительную поддержку мы получили за счет коммуникации с нашими немецкими партнерами. МИД Германии перечислил 160 миллионов евро, Министерство энергетики и экономики Германии тоже перечислило 3 миллиона евро, Люксембург перечислил 10 миллионов евро, фактически все эти средства - это финансирование потребностей предприятий энергетической отрасли - от нефтегазового комплекса до электроэнергетического, которые страдают от ударов и атак врага