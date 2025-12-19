Уряд перерозподілив понад 700 млн грн на прифронтові лікарні, енергостійкість ВНЗ та шкіл і допомогу регіонам – Свириденко
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у Запоріжжі перерозподілив бюджетні кошти. Понад 700 млн грн спрямовано на відновлення медичних закладів, енергетичну автономність університетів, безпеку школярів та допомогу постраждалим регіонам.
Кабінет Міністрів України провів виїзне засідання у Запоріжжі, під час якого ухвалив низку рішень про перерозподіл бюджетних коштів. Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, основну увагу приділили відновленню медичних закладів, безпеці школярів та підтримці енергетичної автономності університетів. Про це пише УНН.
Деталі
За інформацією прем'єрки, значну частину коштів спрямували на відновлення дитячих лікарень у регіонах, що постійно перебувають під ворожими обстрілами. Миколаївська обласна дитяча лікарня отримала 40 млн грн на реконструкцію, а Харківська – 30 млн грн. У Харкові за ці гроші планують відремонтувати приймальне відділення та побудувати ліфт для маломобільних пацієнтів.
Крім того, Уряд виділив майже 31 млн грн на завершення будівництва протирадіаційних укриттів у Запорізькій області.
Розподілили освітню субвенцію на суму 30,96 млн грн зі спеціального фонду Держбюджету на завершення будівництва протирадіаційних укриттів для двох навчальних закладів Запорізької області – у селищі Комишуваха та місті Вільнянськ. Безпечні умови для навчання дітей – один з пріоритетів Уряду
Енергонезалежність освіти та допомога постраждалим
Для забезпечення стабільної роботи вищої освіти під час можливих блекаутів Уряд розподілив майже 350 млн грн:
- 125 млн грн – на закупівлю генераторів, потужних акумуляторів та інверторів для університетів.
- 220,5 млн грн – на погашення рахунків за комунальні послуги, щоб виші могли пройти опалювальний сезон без боргів.
Додаткові 5,1 млн грн отримала Мала академія наук. Ці кошти підуть на обладнання для енергонезалежності восьми локацій академії, що дозволить дітям продовжувати наукову роботу навіть під час відключень світла.
Компенсації за вибух на Житомирщині
Окремим рішенням виділено 147,8 млн грн для мешканців села Березина на Житомирщині. Село постраждало від масштабного вибуху на місцевому підприємстві у липні 2025 року, внаслідок якого було пошкоджено понад 230 об’єктів, а 46 будинків повністю зруйновано. Житомирська ОВА має узгодити витрати протягом трьох днів та прозвітувати про допомогу людям до 26 грудня.
