Уряд перерозподілив понад 700 млн грн на прифронтові лікарні, енергостійкість ВНЗ та шкіл і допомогу регіонам – Свириденко

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 9224 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 16132 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 15918 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 28486 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 23250 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 15785 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 17116 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 13333 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 24961 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11345 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
96%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 17241 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04 • 25837 перегляди
Мін’юст запустив перший AI-сервіс для замовлення судових експертиз19 грудня, 10:39 • 6102 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41 • 31080 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 31592 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 28459 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 24952 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 31697 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 30724 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 56797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 2878 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 59999 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 41897 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 40069 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 46261 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Фільм
The Guardian

Уряд перерозподілив понад 700 млн грн на прифронтові лікарні, енергостійкість ВНЗ та шкіл і допомогу регіонам – Свириденко

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у Запоріжжі перерозподілив бюджетні кошти. Понад 700 млн грн спрямовано на відновлення медичних закладів, енергетичну автономність університетів, безпеку школярів та допомогу постраждалим регіонам.

Уряд перерозподілив понад 700 млн грн на прифронтові лікарні, енергостійкість ВНЗ та шкіл і допомогу регіонам – Свириденко

Кабінет Міністрів України провів виїзне засідання у Запоріжжі, під час якого ухвалив низку рішень про перерозподіл бюджетних коштів. Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, основну увагу приділили відновленню медичних закладів, безпеці школярів та підтримці енергетичної автономності університетів. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією прем'єрки, значну частину коштів спрямували на відновлення дитячих лікарень у регіонах, що постійно перебувають під ворожими обстрілами. Миколаївська обласна дитяча лікарня отримала 40 млн грн на реконструкцію, а Харківська – 30 млн грн. У Харкові за ці гроші планують відремонтувати приймальне відділення та побудувати ліфт для маломобільних пацієнтів.

Крім того, Уряд виділив майже 31 млн грн на завершення будівництва протирадіаційних укриттів у Запорізькій області.

Розподілили освітню субвенцію на суму 30,96 млн грн зі спеціального фонду Держбюджету на завершення будівництва протирадіаційних укриттів для двох навчальних закладів Запорізької області – у селищі Комишуваха та місті Вільнянськ. Безпечні умови для навчання дітей – один з пріоритетів Уряду 

– зазначила Свириденко.

Енергонезалежність освіти та допомога постраждалим

Для забезпечення стабільної роботи вищої освіти під час можливих блекаутів Уряд розподілив майже 350 млн грн:

  • 125 млн грн – на закупівлю генераторів, потужних акумуляторів та інверторів для університетів.
    • 220,5 млн грн – на погашення рахунків за комунальні послуги, щоб виші могли пройти опалювальний сезон без боргів.

      Українці з інвалідністю отримають компенсацію до 50 тисяч гривень за переобладнання автомобіля17.12.25, 20:08 • 4061 перегляд

      Додаткові 5,1 млн грн отримала Мала академія наук. Ці кошти підуть на обладнання для енергонезалежності восьми локацій академії, що дозволить дітям продовжувати наукову роботу навіть під час відключень світла.

      Компенсації за вибух на Житомирщині

      Окремим рішенням виділено 147,8 млн грн для мешканців села Березина на Житомирщині. Село постраждало від масштабного вибуху на місцевому підприємстві у липні 2025 року, внаслідок якого було пошкоджено понад 230 об’єктів, а 46 будинків повністю зруйновано. Житомирська ОВА має узгодити витрати протягом трьох днів та прозвітувати про допомогу людям до 26 грудня.

      Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна19.12.25, 01:33 • 20863 перегляди

      Степан Гафтко

      ЕкономікаПолітика
      Село
      Техніка
      Графіки відключень електроенергії
      Державний бюджет
      Енергетика
      Опалення
      Кабінет Міністрів України
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Блекаут 
      Електроенергія
      Миколаївська область
      Житомирська область
      Запорізька область
      Україна
      Запоріжжя
      Харків