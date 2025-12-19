Правительство перераспределило более 700 млн грн на прифронтовые больницы, энергоустойчивость вузов и школ и помощь регионам – Свириденко

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 10162 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 17362 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 16887 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 30513 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 24655 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 16148 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 17383 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13471 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 25679 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11420 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
96%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 17999 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 26634 просмотра
Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз19 декабря, 10:39 • 7464 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 33252 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 32926 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 30522 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 25681 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 32935 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 31280 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 57313 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Село
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 3476 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 60283 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 42158 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 40308 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 46490 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Фильм
Хранитель

Правительство перераспределило более 700 млн грн на прифронтовые больницы, энергоустойчивость вузов и школ и помощь регионам – Свириденко

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Кабинет Министров Украины на выездном заседании в Запорожье перераспределил бюджетные средства. Более 700 млн грн направлено на восстановление медицинских учреждений, энергетическую автономность университетов, безопасность школьников и помощь пострадавшим регионам.

Правительство перераспределило более 700 млн грн на прифронтовые больницы, энергоустойчивость вузов и школ и помощь регионам – Свириденко

Кабинет Министров Украины провел выездное заседание в Запорожье, в ходе которого принял ряд решений о перераспределении бюджетных средств. Как сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, основное внимание уделили восстановлению медицинских учреждений, безопасности школьников и поддержке энергетической автономности университетов. Об этом пишет УНН.

Подробности

По информации премьера, значительная часть средств направлена на восстановление детских больниц в регионах, постоянно находящихся под вражескими обстрелами. Николаевская областная детская больница получила 40 млн грн на реконструкцию, а Харьковская – 30 млн грн. В Харькове за эти деньги планируют отремонтировать приемное отделение и построить лифт для маломобильных пациентов.

Кроме того, Правительство выделило почти 31 млн грн на завершение строительства противорадиационных укрытий в Запорожской области.

Распределили образовательную субвенцию на сумму 30,96 млн грн из специального фонда Госбюджета на завершение строительства противорадиационных укрытий для двух учебных заведений Запорожской области – в поселке Камышеваха и городе Вольнянск. Безопасные условия для обучения детей – один из приоритетов Правительства 

– отметила Свириденко.

Энергонезависимость образования и помощь пострадавшим

Для обеспечения стабильной работы высшего образования во время возможных блэкаутов Правительство распределило почти 350 млн грн:

  • 125 млн грн – на закупку генераторов, мощных аккумуляторов и инверторов для университетов.
    • 220,5 млн грн – на погашение счетов за коммунальные услуги, чтобы вузы могли пройти отопительный сезон без долгов.

      Украинцы с инвалидностью получат компенсацию до 50 тысяч гривен за переоборудование автомобиля17.12.25, 20:08 • 4062 просмотра

      Дополнительные 5,1 млн грн получила Малая академия наук. Эти средства пойдут на оборудование для энергонезависимости восьми локаций академии, что позволит детям продолжать научную работу даже во время отключений света.

      Компенсации за взрыв на Житомирщине

      Отдельным решением выделено 147,8 млн грн для жителей села Березина на Житомирщине. Село пострадало от масштабного взрыва на местном предприятии в июле 2025 года, в результате которого было повреждено более 230 объектов, а 46 домов полностью разрушены. Житомирская ОВА должна согласовать расходы в течение трех дней и отчитаться о помощи людям до 26 декабря.

      Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина19.12.25, 01:33 • 20865 просмотров

      Степан Гафтко

      ЭкономикаПолитика
      Село
      Техника
      Графики отключений электроэнергии
      Государственный бюджет
      Энергетика
      Отопление
      Кабинет Министров Украины
      Война в Украине
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Николаевская область
      Житомирская область
      Запорожская область
      Украина
      Запорожье
      Харьков