Правительство перераспределило более 700 млн грн на прифронтовые больницы, энергоустойчивость вузов и школ и помощь регионам – Свириденко

Кабинет Министров Украины на выездном заседании в Запорожье перераспределил бюджетные средства. Более 700 млн грн направлено на восстановление медицинских учреждений, энергетическую автономность университетов, безопасность школьников и помощь пострадавшим регионам.
Кабинет Министров Украины провел выездное заседание в Запорожье, в ходе которого принял ряд решений о перераспределении бюджетных средств. Как сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, основное внимание уделили восстановлению медицинских учреждений, безопасности школьников и поддержке энергетической автономности университетов. Об этом пишет УНН.
Подробности
По информации премьера, значительная часть средств направлена на восстановление детских больниц в регионах, постоянно находящихся под вражескими обстрелами. Николаевская областная детская больница получила 40 млн грн на реконструкцию, а Харьковская – 30 млн грн. В Харькове за эти деньги планируют отремонтировать приемное отделение и построить лифт для маломобильных пациентов.
Кроме того, Правительство выделило почти 31 млн грн на завершение строительства противорадиационных укрытий в Запорожской области.
Распределили образовательную субвенцию на сумму 30,96 млн грн из специального фонда Госбюджета на завершение строительства противорадиационных укрытий для двух учебных заведений Запорожской области – в поселке Камышеваха и городе Вольнянск. Безопасные условия для обучения детей – один из приоритетов Правительства
Энергонезависимость образования и помощь пострадавшим
Для обеспечения стабильной работы высшего образования во время возможных блэкаутов Правительство распределило почти 350 млн грн:
- 125 млн грн – на закупку генераторов, мощных аккумуляторов и инверторов для университетов.
- 220,5 млн грн – на погашение счетов за коммунальные услуги, чтобы вузы могли пройти отопительный сезон без долгов.
Дополнительные 5,1 млн грн получила Малая академия наук. Эти средства пойдут на оборудование для энергонезависимости восьми локаций академии, что позволит детям продолжать научную работу даже во время отключений света.
Компенсации за взрыв на Житомирщине
Отдельным решением выделено 147,8 млн грн для жителей села Березина на Житомирщине. Село пострадало от масштабного взрыва на местном предприятии в июле 2025 года, в результате которого было повреждено более 230 объектов, а 46 домов полностью разрушены. Житомирская ОВА должна согласовать расходы в течение трех дней и отчитаться о помощи людям до 26 декабря.
