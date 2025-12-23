$42.150.10
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 13673 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 19468 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 28628 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 23019 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 28377 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 16714 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17442 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22943 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38451 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців на наступний рік

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент Зеленський заявив, що нові програми прямої підтримки громадян України будуть реалізовані у 2026 році. Майже 18 мільйонів українців подали заявки на цьогорічну зимову підтримку.

Зеленський анонсував нові програми підтримки українців на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові програми прямої підтримки громадян України будуть реалізовані у 2026 році. Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Зеленський, він заслухав доповідь прем’єр-міністра Юлії Свириденко щодо ситуації в енергетиці, відновлення генерації та мереж, трансформації енергетичних компаній, а також окремо обговорили перші результати нашої програми зимової підтримки.

Вже майже 18 мільйонів дали заявку на зимову підтримку – завтра можемо вийти на таку кількість. Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку. Кошти ж можна буде використати до червня, тобто кожен із цих майже 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою. І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють – пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна сьогодні отримує 2,3 мільярда євро траншу в межах інструменту Ukraine Facility від ЄС.

Павло Башинський

