Зеленський анонсував нові програми підтримки українців на наступний рік
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові програми прямої підтримки громадян України будуть реалізовані у 2026 році. Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Зеленський, він заслухав доповідь прем’єр-міністра Юлії Свириденко щодо ситуації в енергетиці, відновлення генерації та мереж, трансформації енергетичних компаній, а також окремо обговорили перші результати нашої програми зимової підтримки.
Вже майже 18 мільйонів дали заявку на зимову підтримку – завтра можемо вийти на таку кількість. Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку. Кошти ж можна буде використати до червня, тобто кожен із цих майже 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою. І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють – пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові
Нагадаємо
Україна сьогодні отримує 2,3 мільярда євро траншу в межах інструменту Ukraine Facility від ЄС.