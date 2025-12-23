Зеленский анонсировал новые программы поддержки украинцев на следующий год

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 8984 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 13875 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 19762 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 28909 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 23172 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 28520 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16758 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17460 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22964 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38470 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4.1м/с
74%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Румыния объявляла тревогу из-за атаки рф дронами на Украину у ее границы23 декабря, 10:40 • 4182 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД23 декабря, 12:12 • 19431 просмотра
Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела14:45 • 11441 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 16272 просмотра
Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу15:22 • 5502 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 19759 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 16314 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 28907 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 28520 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 89838 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Христиа Фриланд
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Израиль
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 21546 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 21002 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 25076 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 27198 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 49737 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Forbes
9К720 Искандер

Зеленский анонсировал новые программы поддержки украинцев на следующий год

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Президент Зеленский заявил, что новые программы прямой поддержки граждан Украины будут реализованы в 2026 году. Почти 18 миллионов украинцев подали заявки на нынешнюю зимнюю поддержку.

Зеленский анонсировал новые программы поддержки украинцев на следующий год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые программы прямой поддержки граждан Украины будут реализованы в 2026 году. Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

Как сообщил Зеленский, он заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко о ситуации в энергетике, восстановлении генерации и сетей, трансформации энергетических компаний, а также отдельно обсудили первые результаты нашей программы зимней поддержки.

Уже почти 18 миллионов подали заявку на зимнюю поддержку – завтра можем выйти на такое количество. Важно, чтобы заявка была оформлена именно до Рождества – это последний день оформления заявок на нынешнюю зимнюю поддержку. Средства же можно будет использовать до июня, то есть каждый из этих почти 18 миллионов украинцев успеет воспользоваться программой. И мы видим, что такие формы поддержки действительно работают – прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части света так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрим новые

- добавил Зеленский.

Напомним

Украина сегодня получает 2,3 миллиарда евро транша в рамках инструмента Ukraine Facility от ЕС.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина