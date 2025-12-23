Зеленский анонсировал новые программы поддержки украинцев на следующий год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые программы прямой поддержки граждан Украины будут реализованы в 2026 году. Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Как сообщил Зеленский, он заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко о ситуации в энергетике, восстановлении генерации и сетей, трансформации энергетических компаний, а также отдельно обсудили первые результаты нашей программы зимней поддержки.

Уже почти 18 миллионов подали заявку на зимнюю поддержку – завтра можем выйти на такое количество. Важно, чтобы заявка была оформлена именно до Рождества – это последний день оформления заявок на нынешнюю зимнюю поддержку. Средства же можно будет использовать до июня, то есть каждый из этих почти 18 миллионов украинцев успеет воспользоваться программой. И мы видим, что такие формы поддержки действительно работают – прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части света так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрим новые