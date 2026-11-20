Дональд Трамп и владимир путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин сказал, что хочет прекратить войну в Украине, передает УНН.

Вчера утром мы говорили о великолепной американской экономике. Мы говорили об этом с путиным. Он выразил свое желание прекратить войну дипломатическим путем. Я также говорил с представителями. Проблема в том, что Зеленский и путин ненавидят друг друга. Если бы все было иначе, это была бы самая легкая война из восьми, которые я прекратил - сказал Трамп.

Трамп добавил, что путин не начал бы войну, если бы он был президентом США.

Я спросил его: "Если бы я был президентом, ты пошел бы войной на Украину". Он говорит: "Нет, нет" - добавил Трамп.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Киев заключил мирное соглашение с россией до начала января — еще до того, как демократы получат контроль над Конгрессом.