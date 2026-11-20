путин выразил желание прекратить войну в Украине — Трамп о встрече в Китае
Киев • УНН
Трамп заявил, что Путин хочет завершить войну дипломатическим путем. По его словам, россия не начала бы войну, если бы он был президентом США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин сказал, что хочет прекратить войну в Украине, передает УНН.
Вчера утром мы говорили о великолепной американской экономике. Мы говорили об этом с путиным. Он выразил свое желание прекратить войну дипломатическим путем. Я также говорил с представителями. Проблема в том, что Зеленский и путин ненавидят друг друга. Если бы все было иначе, это была бы самая легкая война из восьми, которые я прекратил
Трамп добавил, что путин не начал бы войну, если бы он был президентом США.
Я спросил его: "Если бы я был президентом, ты пошел бы войной на Украину". Он говорит: "Нет, нет"
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Киев заключил мирное соглашение с россией до начала января — еще до того, как демократы получат контроль над Конгрессом.