Зеленський раніше повернеться до Києва через загрозливу ситуацію в районі Сум - ЗМІ

Всупереч плану, Президент України Зеленський не буде присутній на церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені. За інформацією SPIEGEL, він повернеться прямо з Берліна до Києва через загрозливу ситуацію в Сумах, передає УНН.

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Два роки тому Зеленський отримав премію Карла Великого в Аахені. Цього разу Президент України планував відвідати церемонію вручення премії президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Після політичних переговорів у Берліні він хотів відправитися в Рейнську область. Однак, за інформацією SPIEGEL, плани поїздки були змінені в найкоротші терміни у вівторок.

Через серйозну ситуацію в Україні Зеленський не буде летіти з Берліна в Дюссельдорф, а звідти в Аахен, а повернеться прямо до Києва, кажуть джерела в силових структурах.

Основна причина – нарощування російських військ в районі міста Суми. Мабуть, Зеленський вважав недоцільним відвідувати святковий захід за кордоном, враховуючи ситуацію. За даними українських джерел, росія зосередила близько 50 000 військовослужбовців для можливого наступу на регіон на північному сході України - пише видання.

Нагадаємо

У Берліні у вівторок український президент провів переговори з канцлером Фрідріхом Мерцем і отримав нові зобов'язання щодо військової підтримки. Зеленський також зустрівся з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і головою Бундестагу Юлією Клекнер. Тепер він вилетить додому напряму на своєму урядовому літаку.