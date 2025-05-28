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Зеленский раньше вернется в Киев из-за угрожающей ситуации в районе Сум – СМИ

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Президент Украины срочно возвращается в Киев из-за наращивания российских войск в районе Сум. Он отменил поездку на церемонию вручения премии Карла Великого в Аахене.

Зеленский раньше вернется в Киев из-за угрожающей ситуации в районе Сум – СМИ

Вопреки плану, Президент Украины Зеленский не будет присутствовать на церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. По информации SPIEGEL, он вернется прямо из Берлина в Киев из-за угрожающей ситуации в Сумах, передает УНН.

Детали

Два года назад Зеленский получил премию Карла Великого в Аахене. В этот раз Президент Украины планировал посетить церемонию вручения премии президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. После политических переговоров в Берлине он хотел отправиться в Рейнскую область. Однако, по информации SPIEGEL, планы поездки были изменены в кратчайшие сроки во вторник.

Из-за серьезной ситуации в Украине Зеленский не будет лететь из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется прямо в Киев, говорят источники в силовых структурах.

Основная причина – наращивание российских войск в районе города Сумы. Видимо, Зеленский посчитал нецелесообразным посещать праздничное мероприятие за границей, учитывая ситуацию. По данным украинских источников, россия сосредоточила около 50 000 военнослужащих для возможного наступления на регион на северо-востоке Украины 

- пишет издание.

Напомним

В Берлине во вторник украинский президент провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и получил новые обязательства по военной поддержке. Зеленский также встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер. Теперь он вылетит домой напрямую на своем правительственном самолете.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Бундестаг
Европейская комиссия
Франк-Вальтер Штайнмайер
Владимир Зеленский
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