Зеленський і Штайнмаєр обговорили енергетичну допомогу Україні

У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. йшлося про енергетичну допомогу та перемовини за участю США, НАТО, Європи та України на рівні команд у Брюсселі, передає УНН із посиланням на ОП.

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Глава держави подякував за німецьку підтримку України в усіх можливих напрямах, і передусім у захисті життів.

Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр говорили про спільні зі Сполученими Штатами Америки зусилля для наближення миру. Президент України наголосив: важливо, що Європа в цьому процесі, і вже завтра в Брюсселі відбудуться перемовини за участю США, НАТО, Європи та України на рівні команд.

"Готуємось до зустрічі в Абу-Дабі й працюємо конструктивно. Потрібен такий самий конструктив від росії", – зазначив Глава держави.

Зеленський поінформував про ситуацію в Україні та наслідки російських ударів. Лише від сьогоднішнього ранку через російські атаки є пошкодження енергетичних об’єктів у Києві та п’яти регіонах: на Вінниччині, Дніпровщині, Житомирщині, Волині та Черкащині.

Лідери обговорили можливість надати енергетичну допомогу Чернігівщині. Цей регіон перебуває під особистим патронатом Президента Німеччини та, на жаль, страждає від фактично безперервних російських ударів.

Зеленський наголосив, що Україна дуже розраховує на допомогу партнерів, щоб пройти цю зиму.

Нагадаємо

Представники Єврокомісії у середу, 4 листопада, візьмуть участь у зустрічі з представниками України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, щодо миру в Україні.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф оголосив про новий раунд переговорів між росією, Україною та Сполученими Штатами наступного вівторка та середи, 100 та 11 листопада, в Абу-Дабі. Переговори відбудуться на рівні радників лідерів, сказав Віткофф.