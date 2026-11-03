Зеленський і Штайнмаєр обговорили енергетичну допомогу Україні

$45.530.1851.050.37
ukenru
20:45 • 4106 перегляди
У Житомирі після атак рф масштабні відключення світла, низка будинків залишилась без води і тепла
20:31 • 5536 перегляди
НБУ пояснив послаблення гривні на початку листопада - що відбувається на валютному ринку
20:17 • 4200 перегляди
Майже мільярд євро - скільки Україні потрібно на підтримку енергетики та ремонт конфайнменту ЧАЕС
19:59 • 6148 перегляди
Губернаторка Нью-Джерсі застерігає порти від прийому російського дизельного палива
18:43 • 12031 перегляди
рф спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС - Шмигаль
18:28 • 12988 перегляди
Поліція встановила 16 активних учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці
17:47 • 14444 перегляди
Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували
17:35 • 19416 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро
16:38 • 17643 перегляди
"Схема витягання ухилянтів": у МВС заявили, що “медикиня” могла отримувати гроші за заворушення під Києвом
16:23 • 21404 перегляди
У Києві ситуація з електропостачанням надскладна, у низці районів розгортають пункти обігріву - мер
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Україна очікує відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року - Прем'єр3 листопада, 11:38 • 22967 перегляди
Буданов: особу у формі медика з-під будинку у Борщагівці опитали, вона затримана3 листопада, 12:23 • 17742 перегляди
Латвія скликала екстрене засідання Радбезу ООН через жорстокі атаки рф на українців3 листопада, 13:16 • 13699 перегляди
У Києві можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням - стала відома причина3 листопада, 13:59 • 12601 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 25307 перегляди
Публікації
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро17:35 • 19416 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 25299 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 42541 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 63583 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 71729 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вигівський Іван Михайлович
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Гонкурівську премію здобув роман про вбивство паризької натурниці у 1949 році18:21 • 5680 перегляди
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент3 листопада, 08:40 • 30851 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму3 листопада, 05:36 • 54313 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 48269 перегляди
В Італії через 51 рік відновили розслідування вбивства режисера П'єра Паоло Пазоліні3 листопада, 03:05 • 41316 перегляди
Актуальне
Опалення
The Guardian
Fox News
Техніка
2С22 «Богдана»

Зеленський і Штайнмаєр обговорили енергетичну допомогу Україні

Київ • УНН

 • 238 перегляди

У Берліні Зеленський і Штайнмаєр обговорили енергетичну підтримку та переговори України, США, НАТО й Європи в Брюсселі. Окремо йшлося про допомогу Чернігівщині.

Зеленський і Штайнмаєр обговорили енергетичну допомогу Україні

У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. йшлося про енергетичну допомогу та перемовини за участю США, НАТО, Європи та України на рівні команд у Брюсселі, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував за німецьку підтримку України в усіх можливих напрямах, і передусім у захисті життів.

Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр говорили про спільні зі Сполученими Штатами Америки зусилля для наближення миру. Президент України наголосив: важливо, що Європа в цьому процесі, і вже завтра в Брюсселі відбудуться перемовини за участю США, НАТО, Європи та України на рівні команд.

"Готуємось до зустрічі в Абу-Дабі й працюємо конструктивно. Потрібен такий самий конструктив від росії", – зазначив Глава держави.

Зеленський поінформував про ситуацію в Україні та наслідки російських ударів. Лише від сьогоднішнього ранку через російські атаки є пошкодження енергетичних об’єктів у Києві та п’яти регіонах: на Вінниччині, Дніпровщині, Житомирщині, Волині та Черкащині.

Лідери обговорили можливість надати енергетичну допомогу Чернігівщині. Цей регіон перебуває під особистим патронатом Президента Німеччини та, на жаль, страждає від фактично безперервних російських ударів.

Зеленський наголосив, що Україна дуже розраховує на допомогу партнерів, щоб пройти цю зиму.

Нагадаємо 

Представники Єврокомісії у середу, 4 листопада, візьмуть участь у зустрічі з представниками України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку, щодо миру в Україні. 

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф оголосив про новий раунд переговорів між росією, Україною та Сполученими Штатами наступного вівторка та середи, 100 та 11 листопада, в Абу-Дабі. Переговори відбудуться на рівні радників лідерів, сказав Віткофф. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Вінницька область
Житомирська область
Черкаська область
Волинська область
Дніпропетровська область
Світовий банк
Європейська комісія
Чернігівська область
НАТО
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Абу-Дабі
Брюссель
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін
Київ