Зеленский и Штайнмайер обсудили энергетическую помощь Украине

В Берлине Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Шла речь об энергетической помощи и переговорах с участием США, НАТО, Европы и Украины на уровне команд в Брюсселе, передаёт УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил за немецкую поддержку Украины во всех возможных направлениях, и прежде всего в защите жизней.

Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер говорили о совместных с Соединёнными Штатами Америки усилиях по приближению мира. Президент Украины подчеркнул: важно, что Европа участвует в этом процессе, и уже завтра в Брюсселе состоятся переговоры с участием США, НАТО, Европы и Украины на уровне команд.

"Готовимся к встрече в Абу-Даби и работаем конструктивно. Нужен такой же конструктив со стороны России", – отметил Глава государства.

Зеленский проинформировал о ситуации в Украине и последствиях российских ударов. Только с сегодняшнего утра из-за российских атак повреждены энергетические объекты в Киеве и пяти регионах: в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Волынской и Черкасской областях.

Лидеры обсудили возможность оказать энергетическую помощь Черниговской области. Этот регион находится под личным патронатом Президента Германии и, к сожалению, страдает от фактически непрерывных российских ударов.

Зеленский подчеркнул, что Украина очень рассчитывает на помощь партнёров, чтобы пережить эту зиму.

Напомним

Представители Еврокомиссии в среду, 4 ноября, примут участие во встрече с представителями Украины, Соединённых Штатов, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка по вопросу мира в Украине.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф объявил о новом раунде переговоров между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами в следующий вторник и среду, 100 и 11 ноября, в Абу-Даби. Переговоры состоятся на уровне советников лидеров, сказал Уиткофф.