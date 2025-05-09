Президент Німеччини звинуватив росію в "історичній брехні"
Київ • УНН
Президент Німеччини заявив, що кремль поширює історичну брехню, представляючи війну проти України як боротьбу з фашизмом. Також він розкритикував США за відхід від міжнародного права.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що кремль поширює "історичну брехню", коли каже, що війна росії проти України є "продовженням боротьби проти фашизму". Про це інформує Tagesspiegel з посиланням на заяву німецького політика під час виступу в Бундестазі з нагоди 80-річчя Дня перемоги над нацизмом, передає УНН.
Загарбницька війна путіна, його наступ проти вільної, демократичної країни не має нічого спільного з боротьбою проти нацистського тиранічного правління під час Другої світової війни
Він також розкритикував новий американський уряд у "порушенні цінностей", кажучи про міжнародний порядок, створений на основі міжнародного права.
Все це ніколи не було ідеальним, ніколи не було беззаперечним. Але той факт, що саме США, які мали вирішальний вплив на формування цього порядку, тепер відвертаються від нього, є потрясінням абсолютно нового масштабу. Це не що інше, як подвійний епохальний розрив – агресивну війну росії та порушення цінностей Америкою – це те, що знаменує кінець цього довгого ХХ століття
За словами Штайнмаєра, сьогодні світ з "жахом бачить, що навіть найстаріша демократія у світі може швидко опинитися під загрозою, якщо судову систему ігнорувати, розподіл влади підривати, а академічну свободу атакувати".
Нагадаємо
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німецьких політиків уникати ізоляціонізму, зважаючи на зростання авторитаризму в Європі та США. Він наголосив на важливості демократичних інститутів.
Канцлер ФРН Мерц анонсував візит в Україну і підкреслив роль США в боротьбі за припинення війни07.05.25, 15:19 • 5880 переглядiв