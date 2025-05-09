Президент Германии обвинил россию в "исторической лжи"
Киев • УНН
Президент Германии заявил, что кремль распространяет историческую ложь, представляя войну против Украины как борьбу с фашизмом. Также он раскритиковал США за отход от международного права.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что кремль распространяет "историческую ложь", когда говорит, что война россии против Украины является "продолжением борьбы против фашизма". Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на заявление немецкого политика во время выступления в Бундестаге по случаю 80-летия Дня победы над нацизмом, передает УНН.
Захватническая война путина, его наступление против свободной, демократической страны не имеет ничего общего с борьбой против нацистского тиранического правления во время Второй мировой войны
Он также раскритиковал новое американское правительство в "нарушении ценностей", говоря о международном порядке, созданном на основе международного права.
Все это никогда не было идеальным, никогда не было бесспорным. Но тот факт, что именно США, которые оказали решающее влияние на формирование этого порядка, теперь отворачиваются от него, является потрясением совершенно нового масштаба. Это не что иное, как двойной эпохальный разрыв – агрессивную войну россии и нарушение ценностей Америкой – это то, что знаменует конец этого долгого ХХ века
По словам Штайнмайера, сегодня мир с "ужасом видит, что даже старейшая демократия в мире может быстро оказаться под угрозой, если судебную систему игнорировать, распределение власти подрывать, а академическую свободу атаковать".
Напомним
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немецких политиков избегать изоляционизма, несмотря на рост авторитаризма в Европе и США. Он отметил важность демократических институтов.
Канцлер ФРГ Мерц анонсировал визит в Украину и подчеркнул роль США в борьбе за прекращение войны07.05.25, 15:19 • 5880 просмотров