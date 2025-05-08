"Ми вже один раз втратили демократію": Штайнмаєр застеріг політиків Німеччини від ізоляціонізму та націоналізму
Київ • УНН
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німецьких політиків уникати ізоляціонізму, зважаючи на зростання авторитаризму в Європі та США. Він наголосив на важливості демократичних інститутів.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг німецьких політиків і законодавців від ізоляціонізму та націоналізму. Про це повідомляє DPA International, передає УНН.
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Під час церемонії зі вшанування жертв Другої світової війни Штайнмаєр подякував народам і країнам, що були членами Антигітлерівської коаліції і перемогли нацизм 80 років тому. Він згадав американців, британців, французів, росіян, українців, білорусів, євреїв і представників інших народів, які воювали з нацистами і їхніми союзниками.
Разом з тим Штайнмаєр зазначив, що захоплення авторитаризмом і популістськими спокусами також набирає обертів у Європі і США. Він нагадав, що у період між Першою і Другою світовими війнами в Німеччині були спроби побудувати демократичну державу, але вони завершились приходом до влади націонал-соціалістів на чолі з Гітлером.
Ми знаємо, куди веде ізоляція, куди веде агресивний націоналізм і зневага до демократичних інститутів. Ми вже один раз втратили демократію в Німеччині
Нагадаємо
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив Фрідріха Мерца канцлером. Лідер ХДС отримав 325 голосів у другому турі голосування.
Також УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп видав прокламацію, відзначивши 80-ту річницю капітуляції Німеччини у Другій світовій війні.