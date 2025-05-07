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Трамп проголосив 8 травня "Днем перемоги у Другій світовій війні"

Київ • УНН

 • 4278 перегляди

Президент США Дональд Трамп видав прокламацію, відзначивши 80-ту річницю капітуляції Німеччини. Він підкреслив важливість захисту свободи та висловив прихильність припиненню війн.

Трамп проголосив 8 травня "Днем перемоги у Другій світовій війні"

Президент США Дональд Трамп видав прокламацію про те, що 8 травня 2025 року буде "днем відзначення Дня перемоги у Другій світовій війні", який відзначає 80-ту річницю капітуляції Німеччини у Другій світовій війні, передає УНН.

"У цей День перемоги у Другій світовій війні ми святкуємо неперевершену силу та міць американських збройних сил і зобов'язуємося захищати наше священне право на свободу від усіх загроз, зовнішніх і внутрішніх", — сказав він.

Трамп додав, що він "незмінно відданий припиненню нескінченних іноземних воєн", і подякував військовослужбовцям за їхню жертву.

"Мільйони безглуздо втрачених душ служать нагадуванням про те, чому ми повинні прагнути до миру за допомогою сили", — сказав він.

У США планують провести грандіозний військовий парад на день народження Трампа – AP02.05.2025, 18:52 • 10822 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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