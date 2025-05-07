Трамп проголосив 8 травня "Днем перемоги у Другій світовій війні"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп видав прокламацію, відзначивши 80-ту річницю капітуляції Німеччини. Він підкреслив важливість захисту свободи та висловив прихильність припиненню війн.
Президент США Дональд Трамп видав прокламацію про те, що 8 травня 2025 року буде "днем відзначення Дня перемоги у Другій світовій війні", який відзначає 80-ту річницю капітуляції Німеччини у Другій світовій війні, передає УНН.
"У цей День перемоги у Другій світовій війні ми святкуємо неперевершену силу та міць американських збройних сил і зобов'язуємося захищати наше священне право на свободу від усіх загроз, зовнішніх і внутрішніх", — сказав він.
Трамп додав, що він "незмінно відданий припиненню нескінченних іноземних воєн", і подякував військовослужбовцям за їхню жертву.
"Мільйони безглуздо втрачених душ служать нагадуванням про те, чому ми повинні прагнути до миру за допомогою сили", — сказав він.
У США планують провести грандіозний військовий парад на день народження Трампа – AP02.05.2025, 18:52 • 10822 перегляди