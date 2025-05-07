Трамп провозгласил 8 мая "Днем победы во Второй мировой войне"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп издал прокламацию, отметив 80-ю годовщину капитуляции Германии. Он подчеркнул важность защиты свободы и выразил приверженность прекращению войн.
Президент США Дональд Трамп издал прокламацию о том, что 8 мая 2025 года будет "днем празднования Дня победы во Второй мировой войне", который отмечает 80-ю годовщину капитуляции Германии во Второй мировой войне, передает УНН.
"В этот День победы во Второй мировой войне мы празднуем непревзойденную мощь, силу и мощь американских вооруженных сил и обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, внешних и внутренних", — сказал он.
Трамп добавил, что он "неизменно предан прекращению бесконечных иностранных войн", и поблагодарил военнослужащих за их жертву.
"Миллионы бессмысленно потерянных душ служат напоминанием о том, почему мы должны стремиться к миру посредством силы", — сказал он.
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