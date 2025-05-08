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"Мы уже однажды потеряли демократию": Штайнмайер предостерег политиков Германии от изоляционизма и национализма

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немецких политиков избегать изоляционизма, учитывая рост авторитаризма в Европе и США. Он подчеркнул важность демократических институтов.

"Мы уже однажды потеряли демократию": Штайнмайер предостерег политиков Германии от изоляционизма и национализма

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег немецких политиков и законодателей от изоляционизма и национализма. Об этом сообщает DPA International, передает УНН.

Детали

Во время церемонии по чествованию жертв Второй мировой войны Штайнмайер поблагодарил народы и страны, которые были членами Антигитлеровской коалиции и победили нацизм 80 лет назад. Он упомянул американцев, британцев, французов, русских, украинцев, белорусов, евреев и представителей других народов, воевавших с нацистами и их союзниками.

Вместе с тем Штайнмайер отметил, что увлечение авторитаризмом и популистскими соблазнами также набирает обороты в Европе и США. Он напомнил, что в период между Первой и Второй мировыми войнами в Германии были попытки построить демократическое государство, но они завершились приходом к власти национал-социалистов во главе с Гитлером.

Мы знаем, куда ведет изоляция, куда ведет агрессивный национализм и пренебрежение к демократическим институтам. Мы уже один раз потеряли демократию в Германии

– заявил президент во время выступления в Бундестаге.

Напомним

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Фридриха Мерца канцлером. Лидер ХДС получил 325 голосов во втором туре голосования.

Также УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп издал прокламацию, отметив 80-ю годовщину капитуляции Германии во Второй мировой войне.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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