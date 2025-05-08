"Мы уже однажды потеряли демократию": Штайнмайер предостерег политиков Германии от изоляционизма и национализма
Киев • УНН
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немецких политиков избегать изоляционизма, учитывая рост авторитаризма в Европе и США. Он подчеркнул важность демократических институтов.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег немецких политиков и законодателей от изоляционизма и национализма. Об этом сообщает DPA International, передает УНН.
Детали
Во время церемонии по чествованию жертв Второй мировой войны Штайнмайер поблагодарил народы и страны, которые были членами Антигитлеровской коалиции и победили нацизм 80 лет назад. Он упомянул американцев, британцев, французов, русских, украинцев, белорусов, евреев и представителей других народов, воевавших с нацистами и их союзниками.
Вместе с тем Штайнмайер отметил, что увлечение авторитаризмом и популистскими соблазнами также набирает обороты в Европе и США. Он напомнил, что в период между Первой и Второй мировыми войнами в Германии были попытки построить демократическое государство, но они завершились приходом к власти национал-социалистов во главе с Гитлером.
Мы знаем, куда ведет изоляция, куда ведет агрессивный национализм и пренебрежение к демократическим институтам. Мы уже один раз потеряли демократию в Германии
Напомним
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Фридриха Мерца канцлером. Лидер ХДС получил 325 голосов во втором туре голосования.
Также УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп издал прокламацию, отметив 80-ю годовщину капитуляции Германии во Второй мировой войне.