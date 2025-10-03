У Люксембурзі відбулася інтронізація 43-річного Гійома після того, як його батько зрікся престолу
Київ • УНН
У Люксембурзі відбулася інтронізація 43-річного Гійома, який офіційно став главою держави після зречення його батька, герцога Анрі. На церемонії були присутні європейські монархи та високопосадовці.
Під час церемонії інтронізації у Люксембурзі, яка зібрала сотні гостей, серед яких європейські монархи, високопосадовці та мешканці країни, новий монарх герцогства Гійом офіційно став главою держави. Цієї посади раніше зрікся його батько – герцог Анрі. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.
Деталі
Новий великий герцог, одягнений у зелену військову форму з жовтим поясом, склав присягу в парламенті столиці, звернувшись до законодавців, іноземних делегацій та власного батька.
Анрі, який правив країною 25 років, підписав акт зречення у Великогерцогському палаці в присутності голландської та бельгійської королівських родин.
Ви виконали цю роль з ідеальним балансом між гідністю та теплотою, серйозністю та відкритістю, формальністю та людяністю. Народ Люксембургу не міг би бажати кращого суверена
Після урочистостей Гійом та його дружина, велика герцогиня Стефані, вийшли привітати громадян у центрі міста. Вулиці були прикрашені червоно-біло-синіми прапорами, а військовий оркестр створював святкову атмосферу.
Очікується, що ввечері у Люксембурзі відбудеться гала-вечеря за участю президента Франції Еммануеля Макрона та федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Гійом став сьомим монархом династії Нассау-Вайльбург, яка править країною з 1890 року. Він є старшим сином Анрі та великої герцогині Марії Терези, отримав освіту у Люксембурзі, Швейцарії та Великій Британії, а також має дипломи з мистецтв і політології.
Експерти очікують, що новий правитель привнесе до монархії більш відкритий і особистісний стиль, однак без різких змін. Бельгійський історик Патрік Вебер припустив, що вплив матері Гійома, яка має кубинське походження, може надати його стилю правління "більш теплих латиноамериканських рис".
У Гійома та його дружини Стефані двоє синів – п’ятирічний Шарль і дворічний Франсуа.
Нагадаємо
Великий герцог Люксембурга Анрі у п'ятницю зрікся престолу після 25 років правління на користь свого старшого сина.