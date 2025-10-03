$41.280.05
У Люксембурзі відбулася інтронізація 43-річного Гійома після того, як його батько зрікся престолу

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

У Люксембурзі відбулася інтронізація 43-річного Гійома, який офіційно став главою держави після зречення його батька, герцога Анрі. На церемонії були присутні європейські монархи та високопосадовці.

У Люксембурзі відбулася інтронізація 43-річного Гійома після того, як його батько зрікся престолу

Під час церемонії інтронізації у Люксембурзі, яка зібрала сотні гостей, серед яких європейські монархи, високопосадовці та мешканці країни, новий монарх герцогства Гійом офіційно став главою держави. Цієї посади раніше зрікся його батько – герцог Анрі. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

Деталі

Новий великий герцог, одягнений у зелену військову форму з жовтим поясом, склав присягу в парламенті столиці, звернувшись до законодавців, іноземних делегацій та власного батька. 

Анрі, який правив країною 25 років, підписав акт зречення у Великогерцогському палаці в присутності голландської та бельгійської королівських родин.

Ви виконали цю роль з ідеальним балансом між гідністю та теплотою, серйозністю та відкритістю, формальністю та людяністю. Народ Люксембургу не міг би бажати кращого суверена

– сказав прем’єр-міністр країни Люк Фріден, звертаючись до Анрі.

Після урочистостей Гійом та його дружина, велика герцогиня Стефані, вийшли привітати громадян у центрі міста. Вулиці були прикрашені червоно-біло-синіми прапорами, а військовий оркестр створював святкову атмосферу.

Очікується, що ввечері у Люксембурзі відбудеться гала-вечеря за участю президента Франції Еммануеля Макрона та федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Гійом став сьомим монархом династії Нассау-Вайльбург, яка править країною з 1890 року. Він є старшим сином Анрі та великої герцогині Марії Терези, отримав освіту у Люксембурзі, Швейцарії та Великій Британії, а також має дипломи з мистецтв і політології.

Експерти очікують, що новий правитель привнесе до монархії більш відкритий і особистісний стиль, однак без різких змін. Бельгійський історик Патрік Вебер припустив, що вплив матері Гійома, яка має кубинське походження, може надати його стилю правління "більш теплих латиноамериканських рис".

У Гійома та його дружини Стефані двоє синів – п’ятирічний Шарль і дворічний Франсуа.

Нагадаємо

Великий герцог Люксембурга Анрі у п'ятницю зрікся престолу після 25 років правління на користь свого старшого сина. 

Степан Гафтко

