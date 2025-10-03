$41.280.05
48.500.13
ukenru
10:33 • 6106 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 18408 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 21842 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17190 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18172 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15716 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15085 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18029 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30852 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52541 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
В Люксембурге состоялась интронизация 43-летнего Гийома после того, как его отец отрекся от престола

Киев • УНН

 • 842 просмотра

В Люксембурге состоялась интронизация 43-летнего Гийома, который официально стал главой государства после отречения его отца, герцога Анри. На церемонии присутствовали европейские монархи и высокопоставленные лица.

В Люксембурге состоялась интронизация 43-летнего Гийома после того, как его отец отрекся от престола

Во время церемонии интронизации в Люксембурге, которая собрала сотни гостей, среди которых европейские монархи, высокопоставленные лица и жители страны, новый монарх герцогства Гийом официально стал главой государства. От этой должности ранее отрекся его отец – герцог Анри. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Новый великий герцог, одетый в зеленую военную форму с желтым поясом, принес присягу в парламенте столицы, обратившись к законодателям, иностранным делегациям и собственному отцу. 

Анри, правивший страной 25 лет, подписал акт отречения в Великогерцогском дворце в присутствии голландской и бельгийской королевских семей.

Вы исполнили эту роль с идеальным балансом между достоинством и теплотой, серьезностью и открытостью, формальностью и человечностью. Народ Люксембурга не мог бы желать лучшего суверена

– сказал премьер-министр страны Люк Фриден, обращаясь к Анри.

После торжеств Гийом и его жена, великая герцогиня Стефани, вышли поприветствовать граждан в центре города. Улицы были украшены красно-бело-синими флагами, а военный оркестр создавал праздничную атмосферу.

Ожидается, что вечером в Люксембурге состоится гала-ужин с участием президента Франции Эммануэля Макрона и федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Гийом стал седьмым монархом династии Нассау-Вайльбург, которая правит страной с 1890 года. Он является старшим сыном Анри и великой герцогини Марии Терезы, получил образование в Люксембурге, Швейцарии и Великобритании, а также имеет дипломы по искусству и политологии.

Эксперты ожидают, что новый правитель привнесет в монархию более открытый и личностный стиль, однако без резких изменений. Бельгийский историк Патрик Вебер предположил, что влияние матери Гийома, имеющей кубинское происхождение, может придать его стилю правления "более теплые латиноамериканские черты".

У Гийома и его жены Стефани двое сыновей – пятилетний Шарль и двухлетний Франсуа.

Напомним

Великий герцог Люксембурга Анри в пятницу отрекся от престола после 25 лет правления в пользу своего старшего сына. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Люк Фриден
Франк-Вальтер Штайнмайер
Швейцария
Эмманюэль Макрон
Люксембург
Великобритания