В Люксембурге состоялась интронизация 43-летнего Гийома после того, как его отец отрекся от престола

Во время церемонии интронизации в Люксембурге, которая собрала сотни гостей, среди которых европейские монархи, высокопоставленные лица и жители страны, новый монарх герцогства Гийом официально стал главой государства. От этой должности ранее отрекся его отец – герцог Анри. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Новый великий герцог, одетый в зеленую военную форму с желтым поясом, принес присягу в парламенте столицы, обратившись к законодателям, иностранным делегациям и собственному отцу.

Анри, правивший страной 25 лет, подписал акт отречения в Великогерцогском дворце в присутствии голландской и бельгийской королевских семей.

Вы исполнили эту роль с идеальным балансом между достоинством и теплотой, серьезностью и открытостью, формальностью и человечностью. Народ Люксембурга не мог бы желать лучшего суверена – сказал премьер-министр страны Люк Фриден, обращаясь к Анри.

После торжеств Гийом и его жена, великая герцогиня Стефани, вышли поприветствовать граждан в центре города. Улицы были украшены красно-бело-синими флагами, а военный оркестр создавал праздничную атмосферу.

Ожидается, что вечером в Люксембурге состоится гала-ужин с участием президента Франции Эммануэля Макрона и федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Гийом стал седьмым монархом династии Нассау-Вайльбург, которая правит страной с 1890 года. Он является старшим сыном Анри и великой герцогини Марии Терезы, получил образование в Люксембурге, Швейцарии и Великобритании, а также имеет дипломы по искусству и политологии.

Эксперты ожидают, что новый правитель привнесет в монархию более открытый и личностный стиль, однако без резких изменений. Бельгийский историк Патрик Вебер предположил, что влияние матери Гийома, имеющей кубинское происхождение, может придать его стилю правления "более теплые латиноамериканские черты".

У Гийома и его жены Стефани двое сыновей – пятилетний Шарль и двухлетний Франсуа.

