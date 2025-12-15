Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: обговорили напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни

$42.190.08
Ексклюзив
14:20 • 286 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 5358 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 10492 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 14308 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 17253 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 18612 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 19869 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18533 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 19028 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24657 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
Популярнi новини
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 22511 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 28378 перегляди
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 4088 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 14196 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 13340 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 5358 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 3552 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 13354 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 74460 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 91071 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 20492 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 37828 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 39222 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 43700 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 78462 перегляди
Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: обговорили напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Сторони обговорили координацію з партнерами у США та Європі для наближення миру та напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни.

Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: обговорили напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни

У палаці Бельвю, резиденції Федерального президента Німеччини, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Франком-Вальтером Штайнмаєром віч-на-віч і в розширеному складі. Йшлося про координацію з партнерами у США та Європі для наближення достойного і гарантованого миру, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави подякував за підтримку, яку Німеччина надає Україні й українцям від самого початку повномасштабної російської агресії, та за лідерство ФРН у захисті тисяч людей завдяки посиленню української ППО.

За даними ОП, Зеленський розповів про координацію з партнерами у США та Європі для наближення достойного і гарантованого миру й відзначив особисті зусилля Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ15.12.25, 16:19 • 178 переглядiв

Крім того, президенти обговорили напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни та зміст окремих пунктів. Сторони мають однакову позицію: важливо забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і захист національних інтересів України.

Окрема увага – гарантіям безпеки, що мають запобігти будь-яким проявам російської агресії в майбутньому. Глава держави окреслив ключові компоненти цих гарантій і важливість їх забезпечення з боку США та європейських країн 

- резюмували в ОП.

Представників США запросили на вечірні переговори Зеленського з європейськими лідерами у Берліні - ЗМІ15.12.25, 14:59 • 1310 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна