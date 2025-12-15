Зеленский встретился со Штайнмайером: обсудили наработки рамочного документа по окончании войны

Во дворце Бельвю, резиденции Федерального президента Германии, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Франком-Вальтером Штайнмайером с глазу на глаз и в расширенном составе. Речь шла о координации с партнерами в США и Европе для приближения достойного и гарантированного мира, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за поддержку, которую Германия оказывает Украине и украинцам с самого начала полномасштабной российской агрессии, и за лидерство ФРГ в защите тысяч людей благодаря усилению украинской ПВО.

По данным ОП, Зеленский рассказал о координации с партнерами в США и Европе для приближения достойного и гарантированного мира и отметил личные усилия Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

Кроме того, президенты обсудили наработки рамочного документа по окончании войны и содержание отдельных пунктов. Стороны имеют одинаковую позицию: важно обеспечить суверенитет, территориальную целостность и защиту национальных интересов Украины.

Особое внимание – гарантиям безопасности, которые должны предотвратить любые проявления российской агрессии в будущем. Глава государства очертил ключевые компоненты этих гарантий и важность их обеспечения со стороны США и европейских стран - резюмировали в ОП.

