Эксклюзив
14:20 • 374 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 5542 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 10574 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 14359 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17297 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 18640 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 19887 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18539 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 19033 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24667 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
Зеленский встретился со Штайнмайером: обсудили наработки рамочного документа по окончании войны

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили координацию с партнерами в США и Европе для приближения мира и наработки рамочного документа по окончании войны.

Зеленский встретился со Штайнмайером: обсудили наработки рамочного документа по окончании войны

Во дворце Бельвю, резиденции Федерального президента Германии, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Франком-Вальтером Штайнмайером с глазу на глаз и в расширенном составе. Речь шла о координации с партнерами в США и Европе для приближения достойного и гарантированного мира, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за поддержку, которую Германия оказывает Украине и украинцам с самого начала полномасштабной российской агрессии, и за лидерство ФРГ в защите тысяч людей благодаря усилению украинской ПВО.

По данным ОП, Зеленский рассказал о координации с партнерами в США и Европе для приближения достойного и гарантированного мира и отметил личные усилия Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15.12.25, 16:19 • 216 просмотров

Кроме того, президенты обсудили наработки рамочного документа по окончании войны и содержание отдельных пунктов. Стороны имеют одинаковую позицию: важно обеспечить суверенитет, территориальную целостность и защиту национальных интересов Украины.

Особое внимание – гарантиям безопасности, которые должны предотвратить любые проявления российской агрессии в будущем. Глава государства очертил ключевые компоненты этих гарантий и важность их обеспечения со стороны США и европейских стран 

- резюмировали в ОП.

Представителей США пригласили на вечерние переговоры Зеленского с европейскими лидерами в Берлине - СМИ15.12.25, 14:59 • 1322 просмотра

Антонина Туманова

