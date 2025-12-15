Зеленский встретился со Штайнмайером: обсудили наработки рамочного документа по окончании войны
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили координацию с партнерами в США и Европе для приближения мира и наработки рамочного документа по окончании войны.
Во дворце Бельвю, резиденции Федерального президента Германии, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Франком-Вальтером Штайнмайером с глазу на глаз и в расширенном составе. Речь шла о координации с партнерами в США и Европе для приближения достойного и гарантированного мира, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил за поддержку, которую Германия оказывает Украине и украинцам с самого начала полномасштабной российской агрессии, и за лидерство ФРГ в защите тысяч людей благодаря усилению украинской ПВО.
По данным ОП, Зеленский рассказал о координации с партнерами в США и Европе для приближения достойного и гарантированного мира и отметил личные усилия Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.
Кроме того, президенты обсудили наработки рамочного документа по окончании войны и содержание отдельных пунктов. Стороны имеют одинаковую позицию: важно обеспечить суверенитет, территориальную целостность и защиту национальных интересов Украины.
Особое внимание – гарантиям безопасности, которые должны предотвратить любые проявления российской агрессии в будущем. Глава государства очертил ключевые компоненты этих гарантий и важность их обеспечения со стороны США и европейских стран
